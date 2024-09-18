HOLA秋冬新餐盤迎食慾之秋　台隆手創館廚具走侘寂風

▲秋冬HOLA推新餐盤，奧可利陶瓷映樸系列餐具手工製作成型，以色塊作為主風格，搭配深色系食材，能讓原先的黯淡的擺盤增添趣味。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

天氣漸涼，即將迎向食慾之秋，居家餐盤與廚房新品在設計與實用性上都有新亮點，HOLA與台隆手創館兩大品牌推出擁有自家風格的選品，為居家生活增添質感與便利，同時也伴隨多項優惠活動，讓消費者輕鬆升級秋冬生活。

▲查莉強化瓷楹采系列以窯變釉工藝，細緻紋理及特殊金屬釉光，嶄露低調質感。

HOLA聚焦於「餐盤心理學」，推出多款秋冬新品，強調通過色彩與設計改善挑食習慣，提升用餐美感，包括以色塊與線條設計的「奧可利陶瓷映樸系列」手工餐具，搭配深色系食材打造法式田園風格、瑞典設計「DBKD CURL圓盤」則以簡單形狀與柔和色調著稱，適合喜歡自然風格的人士、「艾禮思輕量瓷風車系列」和「查莉強化瓷楹采系列」則利用窯變釉工藝，將天然紋理與沉穩色彩結合，除作餐盤使用，也能作為日常生活中的家居裝飾。

▲艾禮思輕量瓷風車系列，採用窯變釉工藝，釉面效果由窯爐自然燒制形成，整體以沉穩色系點綴鮮明紋路，能襯托秋冬食材。

▲查莉陶瓷葉脈系列餐具，以素雅瓷質搭配獨特噴釉工藝、層次感霧面釉彩，打造出自然感植物立體圖紋，具有生生不息的寓意。

業者表示，針對秋冬餐桌還推出《挑食型錄》活動，消費者可從中選擇討厭的食材並搭配新品餐具，進一步改善挑食習慣。即起至10／2分享測試結果至指定貼文並Tag好友，就有機會抽取市值3,000元的HOLA秋冬新品餐具組，為餐桌增添更多美感與趣味。

▲DBKD CURL圓盤以大地色系搭配螺紋造型，提升視覺層次感。

台隆手創館則以簡約實用為主軸，秋冬新品特別強調莫蘭迪色系和侘寂白，這些低調色調完美契合現代居家設計。像「KAWAI可機洗竹筷」和「Colors抗菌多彩砧板」既具實用功能，又能提升廚房的整體美感。

▲日本製KAWAI可機洗竹筷，售價550元；KYOCERA京瓷 TK陶瓷三德刀14cm，售價3,100元，特價2,590元。

廚具則有「京瓷TK陶瓷三德刀」則以輕便設計和豐富色彩為亮點，售價3,100元，特價2,590元；THOMSON智能溫控玻璃養生壺提供24小時保溫，現享有期間限定省1,000元優惠；深型設計的「recolte Slide經典烤箱」適合小空間的廚房，售價7,260元，特價5,980元，讓消費者以實惠價格入手美觀實用的小家電。

▲recolte Slide經典烤箱，售價7,260元，特價5,980元；Salt & Pepper Mill Mini電動研磨器，售價1,990元，特價1,380元。

無論是想為餐桌注入更多美感，還是提升廚房調理的便利性，HOLA和台隆手創館的秋冬新品皆具備兼具美學與功能性的吸引力，並伴隨多項促銷活動，讓消費者在這個季節能輕鬆享受高質感居家生活。