香奈兒10億修復巴黎大皇宮最新大秀將回歸！MIU MIU在耶拿宮展開新計劃

記者鮑璿安／綜合報導

時尚與歷史、藝術文化息息相關，巴黎最具代表性的百年歷史建築巴黎大皇宮，一向是香奈兒御用的大秀場地，品牌如今宣佈雙方合作關係繼續延長，為翻修工程再投入3000 萬歐元（約台幣10億元），而即將在10月登場的 2025 春夏高級時裝系列大秀也會盛大回歸該地！MIU MIU則是宣佈成為巴黎巴塞爾藝術展 (ART BASEL PARIS) 公共計劃官方合作夥伴，強化品牌核心，回歸對女性的理解。

▲香奈兒宣布投入支持巴黎大皇宮的翻新及修復工程，而今宣布再投入 3000 萬歐元強化這項支持。（圖／品牌提供）

巴黎大皇宮與香奈兒的關係淵源深厚，其中的正廳（Nave）自 2005 年起成為香奈兒時尚大秀的指定場地，宛如香奈兒代名詞一般，在卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）手中展現無限創意。2018 年，香奈兒宣布投入支持巴黎大皇宮的翻新及修復工程，而今宣布再投入 3000 萬歐元強化這項支持，進一步推動巴黎大皇宮 2024 至 2028 年的各項藝術與文化計畫。即將到來的巴黎時裝周，香奈兒更將重返巴黎大皇宮舉辦 2025 春夏高級時裝系列大秀，2025年6月也將開放大眾探索位於巴黎大皇宮核心的全新空間，參與各式展覽與其他預計在正廳舉辦的活動。





▲跨領域藝術家 Goshka Macuga 。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 宣佈成為巴黎巴塞爾藝術展 (ART BASEL PARIS) 公共計劃官方合作夥伴。（圖／品牌提供）

而MIU MIU 宣佈成為巴黎巴塞爾藝術展 (ART BASEL PARIS) 公共計劃官方合作夥伴，宣佈在時裝秀秀場耶拿宮 (Palais d ’Iéna) 展開「Tales & Tellers」特別計劃，由跨領域藝術家 Goshka Macuga 發起，在10 月 1 日舉行的 2025 春夏系列時裝秀之中，設置藝術介入的形式，帶來空間和觀眾的互動。同時，也將放映所有受委託製作的短片，並舉辦對談計劃，受 Miu Miu 在影片製作、藝術與時尚領域合作的影響，匯集了無數的敘述與故事，探索不斷轉變的女性特質。