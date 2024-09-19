Prada話題刺繡洋裝怎麼來的？50米緞帶、耗費13小時製作過程曝光

記者鮑璿安／綜合報導

Prada 2024 秋冬女裝系列初登場時，誕生一件令人印象深刻的刺繡洋裝，源於Miuccia Prada 及Raf Simons 設計師雙人檔對於品牌工藝的體現，利用50米緞帶、耗費13 小時打造而成，而當中的幕後製作工藝也曝光。

模特兒杭特薛佛（Hunter Schafer）、珍娜奧特嘉（Jenna Ortega）都曾演繹過這件Prada 秋冬時節標誌性的蝴蝶結洋裝，鮮明的視覺傳遞女性特質。在外媒採訪中，Miuccia Prada直言這系列有種浪漫感，「衣服中融入了愛和關懷的價值觀，人與人之間的愛，既浪漫又擁有親情」。

▲製作過程從剪裁面料開始，將面料與洋裝背面的絲質襯裡組合在一起。（圖／品牌提供）

Prada也公開刺繡洋裝背後的浪漫片段，製作過程從剪裁面料開始，將面料與洋裝背面的絲質襯裡組合在一起，第一階段包括刺繡的初步定位，於布料上繡上經典的V型圖樣，固定排列角度，刺繡師會裁剪緞帶，創造出與V型圖樣相對應的精確角度。布料在線條之間來回穿梭，之後再以蒸氣壓熨並使之乾燥，賦予具有儀式感的工藝細節。

▲逐一塑形與熨燙，並沿著緞帶所形成的V型圖樣。（圖／品牌提供）



接著更需要準備 35 個蝴蝶結，逐一塑形與熨燙，並沿著緞帶所形成的V型圖樣，將手工一個個的將蝴蝶結縫製於指定位置。接下來將這塊刺繡布料與對比鮮明的黑色絲質襯裡結合在一起，經過二次壓合階段後，於臀部與頸部周圍再縫上蝴蝶結。當中6 小時用於蝴蝶結細節、7 小時用於製作V型圖樣，共13 小時完成手工製作的刺繡洋裝。





▲Burberry最新2024秋冬季形象視覺曝光，於英國湖區取景，主軸是致敬英國與愛爾蘭的景致與人文。（圖／品牌提供）

同時，Burberry最新2024秋冬季形象視覺曝光，於英國湖區取景，主軸是致敬英國與愛爾蘭的景致與人文，創意總監Daniel Lee過去在Bottega Veneta 時代展現他豐沛的創造力，大眾知道他用色大膽、美感極簡，身為英國之子的他其實將許多傳統文化藏於設計背後，以一己之力用寶藍色成功喚醒了Burberry經典的戰馬圖案，這是他從前任創意總監 Riccardo Tisci接下Burberry之後，最具看點的變革之一。而最新2024秋冬時節，仍激發出Burberry實用和現代化的面貌，Daniel Lee提到，「我們的靈感來自於穿著Burberry的人物，以及戶外自然景觀，這些均是品牌所要傳承的傳統。而英國湖區讓人感到親切熟悉，又帶有冒險感」。