吳謹言私服品味讓人無法理解　從她的NG穿搭學習避開3大誤區

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

從《延禧攻略》到《墨雨雲間》，吳謹言持續累積作品並一步步精進演技，獲得了越來越多的肯定，而吳謹言無預警宣布與洪堯領證結婚，讓粉絲們又驚又喜，衝上一波熱搜，同時也讓她的日常上班穿搭浮上水面。

吳謹言每天工作上班前的私服造型，總是會帶來意想不到的驚喜（或驚嚇），多樣變化的風格一直是粉絲們間的話題，但是評論經常是貶多於褒，衣品受到質疑，認為這些NG穿搭即使有漂亮臉蛋也救不回來！究竟吳謹言的私服穿搭是犯了哪些錯誤？以下3大誤區必須避開。

1.一個造型裡太多重點

吳謹言的私服造型裡有個常見的問題點，就是她喜歡將所有具有特殊記憶點、吸睛設計的單品全部穿上身，像是一件Y2K風格的蝴蝶上衣，她配了一條滿版花紋、雙色設計的搶眼褲子與鮮豔顏色的手袋；碎花洋裝造型裡又使用了蝴蝶結裝飾在領口、鞋子上，每一件單品單看都很有特色，但如果全身都是特色單品，反而會讓整體造型太複雜，找不到重點之外也容易顯得土裡土氣。

2.忽略個人身形的優缺點

吳謹言的身高並不矮，有165公分，但是你可能也有發現，她的穿著比例經常失衡，讓她看起來像是只有一米五。吳謹言的喜好非常多元，有時她會為了喜歡的衣服，而忽略了服裝應是要幫自己揚長避短，像是當洋裝裙長不夠短時，她卻忘記凸顯自己纖細的雙腿，而用了另一雙過於高筒的靴子來搭配；Oversized T恤下也穿了雙半長不短的靴子，都讓她瞬間成了五五身身材。

3.堅持不適合自己的風格

吳謹言挑選的私服風格大部分都偏向花俏、繽紛，同時她也很喜歡Y2K風格，或是鄉村女孩風，你幾乎無法替她定調，但即使她每天這麼精心選搭可愛的單品，卻顯得用力過猛，感覺與時髦越來越遠。不過其實吳謹言非常適合簡潔俐落的成熟姊姊風格，像是西裝、素面洋裝在她身上就很好看，另外，帶點中性暗黑氛圍的穿搭，也能好好的凸顯她的颯氣，可惜她平常依然容易穿得過於花俏。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● 22024新潮流要穿得像老爺爺？4個原則帶你嘗試Grandpacore老爺爺風穿搭

● 《媽媽朋友的兒子》丁海寅6款令人怦然心動的暖男穿搭術，貼給男友看