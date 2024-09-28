Versace全新芭蕾舞鞋太美了！秋冬必收一次看　aespa寧寧同款不能錯過

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Versace在上一季已推出過芭蕾舞鞋，兼具品牌識別度又顯得特別可愛的蝴蝶結造型廣受好評！而在2024秋冬，Versace將原先的魚口設計移除，帶來全新版本的芭蕾舞鞋系列，更加碼新增時髦的毛毛豹紋、網眼水鑽款式，編輯看了都心動了！

Versace Gianni Ribbon鉚釘芭蕾舞鞋

Versace 2024秋冬延續Gianni Ribbon芭蕾舞鞋的熱度，帶來嶄新設計。採用柔軟的納帕皮革與經典的蝴蝶結，並搭配上鉚釘的硬朗元素，以注入華麗龐克的視覺效果。

Versace Gianni Ribbon豹紋芭蕾舞鞋

本季度Gianni Ribbon芭蕾舞鞋還帶來了豹紋款式，隨著豹紋潮流的回歸，於穿搭中巧妙加入豹紋單品來點綴，再時髦不過！且這雙豹紋芭蕾舞鞋的鞋面是短絨毛的質料，更契合動物元素的表現。

Versace Gianni Ribbon網眼水鑽芭蕾舞鞋

近期特別流行的透視風平底鞋，Versace也派出新款網眼設計的水鑽芭蕾舞鞋來加入戰局，上頭點綴蝴蝶形象的水晶，優雅之中又能滿足少女心，是其中編輯特別中意的一雙。

Versace 2024秋冬焦點包款

女團aespa成員寧藝卓（NINGNING）身為Versace全球代言人，在形象廣告中擔綱演繹Versace Kleio包款，新款Kleio手袋為Medusa '95系列的最新作品，方正包型簡約，以弧形的袋蓋和Medusa金屬扣作為特色，值得一提的是，Kleio使用手感柔軟的Plongé納帕皮革製成，它的光澤會隨著時間越用越漂亮！

▲aespa NINGNING同款Kleio肩背包。



Kleio包款的命名源自古代神話，克利俄（Kleio）是希臘神話中九個繆思女神之一，司掌文學、科學和藝術，延續了Versace以神話命名的傳統。

▲Crystal La Medusa 迷你手袋。



這款水晶迷你手袋與上述推薦的水鑽芭蕾舞鞋是互相匹配的成套設計，同樣是黑X銀的個性搭配，以水晶蝴蝶圍繞著中心的梅杜莎，而上方的手提把製作成鏈帶模樣的外型，但它其實是固定的硬式金屬手把，是此款包令人驚豔的細節。

▲Leopard Athena小型托特包。



Versace 2024秋冬替托特包型增添了一款黑色立體刺繡豹紋的新選擇，浮華的豹紋與巴洛克式印花，改以黑灰白色階呈現，瞬間變得內斂許多。

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