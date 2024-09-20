腸胃炎只能吃稀飯、吐司？營養師：甜食和炸物一定要避免

▲腸胃炎可以吃好消化的白吐司。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

中秋節大吃大喝，一不小心就成為腸胃炎苦主？營養師高敏敏分享，腸胃炎可細分為細菌型和病毒型，若不幸得了腸胃炎，聽聽營養師教大家清淡飲食守則，甜食和炸物一定要避免！

營養師高敏敏說道，不少人以為得了腸胃炎是因為吃到不乾淨的東西，其實暴飲暴食、吃太油都有可能會讓腸胃道不太舒服，但若真的得了腸胃炎，以下飲食重點必須留意。

第一要多喝水，若是感到舌苔乾、皮膚乾、頭昏眼花都可能是水分不足，也可以喝運動飲料來補充電解質，飲食首重清淡，以少量多餐為原則，像是可以把一天三餐，改為一天六餐，幫助減少腸胃刺激。

那麼腸胃炎只能吃粥嗎？營養師高敏敏解釋，只要掌握好消化的清淡飲食即可，她也列出以下食物可以吃，但仍須衡量自己的腸道狀況。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#可以吃

1.含果膠、可止瀉的水果：蘋果、香蕉

2.水煮清湯類：蛋花湯、清湯麵、粥品

3.好消化的：蒸蛋、吐司、蘇打餅乾

4.少粗纖維的菜：蔬菜的嫩葉部分

#避免吃

1.高糖飲料，因含糖會影響滲透壓，可能會導致繼續拉。

2.甜食：蛋糕、甜甜圈等

3.辛辣等刺激食物

4.油煎、油炸