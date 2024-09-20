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別再依賴咖啡了！營養師曝「天然提神食物」　柑橘、堅果都上榜

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▲▼營養師曝「天然提神食物」。（圖／Unsplash）

▲堅果富含健康脂肪、蛋白質，可提供身體能量。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

上學、上班總是覺得昏昏欲睡嗎？營養師余朱青分享，大家想要提神，第一個都會想到要喝咖啡，但是一天只要喝兩杯，咖啡因攝取量就會超標，她建議除了咖啡以外，也可以試試其他提神食物也不錯！

營養師余朱青分享，食品專家建議每日咖啡因的總攝取量不要超過300毫克，而一杯中杯約360cc的美式，大約含有200毫克的咖啡因；拿鐵中杯的大約有160毫克咖啡因，所以一天兩杯，就會超過成人一般建議的攝取量。因此除了咖啡外，他也列舉其他提神食物如下：

#可可和巧克力

巧克力也含有咖啡因，但含量相對較低。適量也幫助提神，她提醒要選擇含糖量低的，以免血糖升高反而更昏昏欲睡。

▲▼營養師曝「天然提神食物」。（圖／Unsplash）

#柑橘類水果

像是柳丁、檸檬等富含檸檬酸和維生素C，這些成分可以幫助鐵質吸收，而且鐵能夠製造運氧的血紅素，所以可以避免大腦昏沉缺氧想睡。而且柑橘類能提供一定程度的清新感，也會讓精神好。

#堅果

像是杏仁、核桃、腰果等富含健康脂肪、蛋白質，可以提供身體能量。還含有維生素E和B群等維生素，有助於改善大腦功能和提高注意力。

▲▼營養師曝「天然提神食物」。（圖／Unsplash）

#高纖維食物

全穀物、燕麥、豆類等高纖維食物能夠提供能量，且有助於穩定血糖能幫助保持精力充沛。

#蛋白質食物

魚類、瘦肉、豆類和乳製品等蛋白質豐富的食物，能提供必需的胺基酸，有助於大腦功能維持和情緒的平衡。

最後營養師也建議，精神不好時，除了挑選適合的食物之外，也可以適度做點運動。像是散步、慢跑、瑜伽等，有助於釋放壓力，既能增加血液循環，也可提升精神增加活力。享受假期的同時，保持作息正常才能身心都真正得到放鬆。

關鍵字：

營養, 提神, 食物, 精神, 健康

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