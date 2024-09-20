米蘭時裝周／Karina神顏驚艷PRADA大秀！新季打破「演算法」鏡面裙超搶眼

記者鮑璿安／綜合報導

PRADA 2025 春夏系列女裝秀昨19日晚間發表，本季創意總監Raf Simons 與Miuccia Prada 以資訊時代為背景，探討演算法趨勢下造型的演變。秀上頭排嘉賓包括品牌大使韓團aespa成員Karina 、韓團NCT成員在玹、新任品牌大使泰星Toey（Jarinporn Joonkiat）等人。

▲（依序）aespa成員Karina 、韓團NCT成員在玹看秀 。（圖／品牌提供）

▲PRADA 2025 春夏系列女裝秀昨19日晚間發表 。（圖／品牌提供）

Karina 擁有「人間AI」美名，這次看秀換上了俐落剪裁的黑色洋裝，展現神級美貌。而在玹一頭淺金髮搭配皮衣，一亮相就成為全場矚目的焦點，過人帥度令人視線離不開。





▲藉此形塑科技感和日常面貌交融的時裝 。（圖／品牌提供）

本季Prada以「Infinite Present」為主題，強調由於演算法影響，我們單方面被接受指令的狀態，而唯有透過人們的介入、創造與選擇，才能實現意料之外的事物，在此向個人致敬，每個造型都是當下的獨特反映。藉此形塑科技感和日常面貌交融的時裝，運用看似衝突感的搭配組合，點燃大家對於時尚的渴望，模特兒佩戴誇張面具、護目鏡，無不讓人聯想到超級英雄的場景。

標誌性的造型部分，則是採用大小不一的亮片刺繡點綴洋裝，帶有鏡面反射效果的圖樣，或是以圓形扣環排列成為穿著的一部分；本季也持續在腰帶上施展魔法，在低腰西裝褲、裙裝上繪製腰帶，並在尺寸、比例、差異之間豐富各種創造力。鞋款則流露濃濃的復古情懷，像過往系列的復興之作，前方捲曲的尖頭高跟鞋、厚底樂福鞋，各種經典PRADA風格讓人看了相當過癮；而漆皮三角廓形包款、水桶包、Buckle系列手袋，結合對於科技的幻想浮現在眼前。

米蘭時裝周由FENDI打頭陣展開，在台灣時間18日晚間發表全新的2025 春夏女裝系列，從90年代的裙裝中汲取靈感，工坊的匠人們手工製作刺繡圖案，裝飾在清透材質真絲和烏干紗裙裝上，形成層層堆疊的紋理；鱷魚壓紋麂皮材質則用在 T 恤上，秀上也出現不少長袍，運用柔軟的麂皮和翻羊毛材質打造，內搭短版針織褲裝或是短裙，營造出比例之間的差異，也進而形塑現代女性面貌。聯名之作則關注在與Red Wing合作的靴款單品上，將FENDI 的配色、柔軟的 Cuoio Romano 皮革和標誌性傳統Selleria 手工縫線，運用在 Red Wing 的經典 Moc 靴款，碰撞出陽剛態度。