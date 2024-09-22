新光三越自營beautySTAGE插旗信義　4成商品都獨家

▲新光三越自營beautySTAGE插旗信義A11。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著Z世代消費力崛起，年輕族群對美妝購物體驗的需求也在改變。新光三越旗下的複合式美妝店beautySTAGE美麗台前進信義A11地下一樓，以開放式場域和跨品牌試用等新模式，吸引35歲以下族群進店消費。業者表示，有別於櫃姐貼身服務給予建議，美麗台顧客有5成比例，都是從未靠櫃購買美妝的消費者，且引進百貨一樓未有的新品牌，約有5成營收都是來自獨家商品。

有別於傳統專櫃的壓迫感，beautySTAGE提供「無壓力試用」與「分類展示」2大特色，讓顧客可以自由試用，以及在同一類別比較不同品牌的產品，相較於傳統百貨一樓的美妝服務，這樣的模式吸引喜歡新鮮感、有自我主見的年輕族群，讓beautySTAGE美麗台的主力客群為20至35歲的年輕消費者，甚至還有往下延伸的趨勢。

信義A11的beautySTAGE二代店約31坪大，共有80個品牌、3000個品項，其中不乏獨家進駐的品牌，如彩妝師小凱老師的KAI BEAUTY、名模王心恬香氛品牌NAMUA那木瓦、以及美妝達人Kevin老師的洗護髮品牌Basiik等。南韓美妝選物品牌OLIVE YOUNG的授權品牌如BRING GREEN、ilso等也在此上架，日本香水品牌SHOLAYERED則首次beautySTAGE美麗台登場。

為慶祝新店開幕也推出多項優惠活動包括限量首七日夯品特價、消費滿額贈、明星商品組合等。周年慶期間，還有李佳蔓聯名設計的周邊商品贈送活動，以及多樣的滿額現金回饋。

另一個多元通路的例子則是無印良品，近期進駐彰化員林大潤發內開設277坪新店舖，這不僅是品牌在彰化的首家店鋪，也標誌著無印良品在台達到第65間門市。為融入在地風格，地板則別出心裁地採用了回收牡蠣殼等材料製作，預計將為當地居民帶來全新的購物體驗。

▲無印良品首間彰化員林門市開幕。（圖／品牌提供）

大潤發近年越來越多元，陸續與IKEA、宜得利等居家品牌合作，無印良品在插旗內湖大潤發後，最新店舖前進彰化員林大潤發，坐落於大潤發一樓的無印良品，不僅能吸引量販店的多元客群，還能借助鄰近台鐵員林車站的便利交通，吸引更廣泛的彰化地區消費者。

該店面的牆面使用回收的國產材料和鑽泥板，響應環保理念，並提升空間的隔音和保溫效果，地板則採用回收牡蠣殼等材料製作，很有在地感，並兼顧循環經濟和永續發展的細節。店內商品保持一貫風格。從日用品如清潔用具、當地食品到家用餐廚用品應有盡有，品牌服飾、美妝保養品、家具、旅行用品和文具等產品都找得到。

員林店也設置補水站，讓顧客在逛街時可以隨時補充水分，並引入自助收銀系統，縮短結帳時間，顧客只需掃描商品條碼，就能快速完成付款，同時還能累積會員積分或信用卡點數。