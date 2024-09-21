米蘭時裝周／Moschino出現水壺超幽默！TOD’S、Max Mara高級感大衣比美

記者鮑璿安／綜合報導

2025春夏米蘭時裝周上引發討論的大秀不少，包括Moschino那些童趣叛逆的發想，連水壺、清潔劑都成為模特兒手中的矚目配件單品，而TOD’S、Max Mara則延續Quiet Luxury﻿格調，以減法創作出極簡內斂的風衣、外套，蘊藏品牌極致工藝。

▲Adrian Appiolaza設計的Moschino 2025春夏系列。（圖／品牌提供）



由Adrian Appiolaza設計的Moschino 2025春夏系列，探索了穿著的群體，以品牌具有玩味的視角，解開日常穿著的無限可能性，例如以居家場所為靈感的混搭，模特兒拎著水壺、安全帽出場製造驚喜，經典的黑色Tubino裙與印花絲綢家居外套融合，一系列以床單設計而成的服裝成為創作的畫布，繪以原子筆塗鴉。黑色外套上出現的粉筆痕跡，則致敬Franco Moschino童年時期的繪畫。





▲TOD’S 2025春夏女裝系列。（圖／品牌提供）



TOD’S 2025春夏女裝系列由創意總監Matteo Tamburini操刀，他將地中海沿岸之旅的光景結合功能性，勻稱的大自然色調下，標誌性的大衣採用棉質和皮革製作，呈現出新的流暢輪廓和不同長度；風衣則使用樹脂塗層棉，賦予蓬鬆柔軟的穿搭感受。值得一提，標誌性的Gommino豆豆鞋擁有圓環纏繞在鞋面，看起來更具時髦感，涼鞋系列則採用BARRETTA配飾，金屬帶脫穎而出，在大尺寸的水桶包上也能見到這一細節。





▲Max Mara本季再度踏上歷史長河，追溯至西元四世紀埃及亞歷山大城 (Alexandria)。（圖／品牌提供）



Max Mara本季再度踏上歷史長河，追溯至西元四世紀埃及亞歷山大城 (Alexandria)，致敬數學家、哲學家、天文學家以及深受愛戴的教師希帕提亞 (Hypatia)，平衡理性與感性，在標誌性的風衣款型單品之中，將新棉面料從外部縫合，使衣身展現出如同三角函數圖像般的流暢轉折。更以數學視角描繪橢圓曲線，完全掌握女性體態之美，露出部分腰腹、肩膀，打造出不規則斜肩洋裝，一系列符合日常且相當耐看的極簡著裝。