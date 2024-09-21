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潤色更潤唇！「5款唇膏」讓你打造韓妞幼態唇

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▲▼韓妞幼態唇。（圖／品牌提供）

▲幼態唇膏一抹少女感立現，越塗越水感。（品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

韓妞吹起一股幼態唇風潮，也別以往的飽和發色，若有似無卻能修飾雙唇的色調更吸引人，主打保濕水潤，質地柔軟絲滑，一抹即能在雙唇化開的唇彩，微微的光澤在光線的照耀下，打造自然豐唇效果。

▲▼韓妞幼態唇。（圖／品牌提供）

▲CLARINS 彈潤植萃固態美唇油，全6色，1,100元。

以能解救所有極端乾唇的唇油配方為基礎，加入能創造幼態感的色彩，將潤澤與飾色調和至剛剛好的比例，打造市面上第一款、便利攜帶的固態唇油，修飾唇色同時兼顧自然透光。

▲▼韓妞幼態唇。（圖／品牌提供）

▲LANCOME 唯我玫瑰裸光潤唇膏，全10色，1,400元。

10款玫瑰裸光色選，蘊含12%植物性角鯊烷護唇成分，瞬效深層保濕，潤色更潤唇。更注入珍稀玫瑰精萃、神經醯胺及乳木果油，全面修護唇部肌膚保濕屏障，讓雙唇喝飽水潤、唇紋瞬間隱形。

▲▼韓妞幼態唇。（圖／品牌提供）

▲I'M MEME 我愛啵啵水光唇膏，全6色，430元。

添加多重保濕精華，質地柔軟超絲滑，快速貼合唇部肌膚，一抹展現高飽和、超潤澤、巨顯嫩的幼態唇，以高人氣飲品為發想，調和出適合亞洲黃皮的5款韓系茶系色選，塗上雙唇立馬顯白。

▲▼韓妞幼態唇。（圖／品牌提供）

▲OPERA 渲漾水色唇膏，全4色。

以自然裸色為延伸，不僅只是保濕持久且能匯聚並折射各個角度的光線，產生圓弧水滴般的透明光芒，打造有如水晶般清澈的水光唇感，在光線的折射下，更讓雙唇有微豐唇的效果。

▲▼韓妞幼態唇。（圖／品牌提供）

▲ORBIS 蜜釀染唇液，全6色，570元。

蜜釀染唇液結合了如同濃縮水果蜜糖般的豐盈色彩，既具有持久染唇效果，又考慮到了嬌嫩雙唇的需求，內含安心安全的色料，上色同時就是潤澤雙唇，即便長時間帶妝，雙唇依舊水潤舒適。

關鍵字：

唇彩, 韓妞, 幼態唇, 保濕, 自然豐唇

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