金智媛斜肩裝絕配華美珠寶　施展迷人魅力當寶格麗大使

▲南韓女星金智媛加入寶格麗家族成為南韓品牌大使。（圖／寶格麗提供）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星金智媛6月底應Dior之邀，來台參加Dior新光三越Diamond Towers專賣店開幕活動，掀起一波追星潮，人氣紅不讓的她，最新消息是加入寶格麗（BVLGARI）家族，成為南韓品牌大使，首波釋出的形象照中，她穿斜肩洋裝搭配Diva’s Dream系列玫瑰金粉紅碧璽與鑽石項鍊與耳環入鏡，展現迷人魅力。





▲金智媛曾參加寶格麗於南韓舉辦的活動。（圖／翻攝geewonii IG）

曾演出《我的出走日記》及《都市男女的愛情法》的金智媛，今年憑藉與金秀賢合作的《淚之女王》大受歡迎，聲勢攀向巔峰，劇中她演霸道財閥千金，名牌行頭讓人目不暇給，不過最令人印象深刻的仍是她與金秀賢在劇中的寶格麗Serpenti Viper婚戒，戲劇殺青後她也參加寶格麗活動，雙方的合作更加緊密。





▲金智媛6月底來台參加Dior新光三越Diamond Towers專賣店開幕活動，引起粉絲一陣追星潮。

金智媛成為寶格麗珠寶腕錶與香水的韓國品牌大使，她開心表示：「我很榮幸加入寶格麗這個多年來深受全球喜愛的品牌，很開心能與品牌一起踏上全新的旅程，穿越過去、現在與未來。」

