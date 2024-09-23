fb ig video ETtoday search mobile

洋芋片、汽水都入榜！牙醫師點名「6類食物」易導致牙敏感

>

▲▼牙醫師點名「6類食物」易導致牙敏感 。（圖／Unsplash）

▲吃完洋芋片後會產生酸性物質，容易傷害琺瑯質。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

誰也是牙齒敏感一族？只要一吃冰涼的，牙齒就會覺得酸軟，牙醫師徐楷崴點名6類容易讓牙齒敏感的食物，小心不知不覺中讓琺瑯質受損！

▲▼牙醫師點名「6類食物」易導致牙敏感 。（圖／Unsplash）

#酸性食物（包括飲料或果汁）

酸性食物包括酸的水果，像是柑橘、檸檬，會破壞琺瑯質，容易造成牙敏感。

#碳酸飲品（包括汽水、啤酒）

碳酸飲料像是汽水或是啤酒容易傷害琺瑯質，容易造成牙敏感，尤其是含糖的汽水也容易導致蛀牙。

▲▼牙醫師點名「6類食物」易導致牙敏感 。（圖／Unsplash）

#冰的食物（包括冰塊、冰棒）

冰的食物本來對牙齒就很刺激，尤其冰塊、冰棒更是偏硬，咬下去的瞬間，牙齒更容易敏感。

#硬質食物（包括肋排、甘蔗）

牙醫師提醒，啃骨頭或甘蔗這種比較硬的食物，容易傷害牙齒表面，甚至有可能造成牙裂。

▲▼牙醫師點名「6類食物」易導致牙敏感 。（圖／Unsplash）

#澱粉類（包括洋芋片、麵包、白飯）

因為澱粉類食物代謝後會產生酸性物質，易導致琺瑯質受損，且容易卡在牙縫裡，導致清潔更困難。

#甜食（包括果乾、蛋糕、含糖飲料）

甜食可以說是牙齒的剋星，容易在口腔內產生酸性物質，易導致琺瑯質受損，牙醫師提醒，尤其是軟糖更容易黏在牙縫裡面，讓細菌利用糖來繁殖，更容易導致蛀牙。

▲▼牙醫師點名「6類食物」易導致牙敏感 。（圖／Unsplash）

除了以上6類食物容易傷害琺瑯質，牙醫師也補充，如果有磨牙習慣或刷牙過度，也都容易導致琺瑯質磨損，因此建議每日補充足夠鈣質，可預防牙齒與牙周疾病；維生素D會幫助身體保留鈣，另外挑選軟毛牙刷再搭配抗敏牙膏，幫助減輕牙敏感的不適感，飲食過後可使用牙線搭配漱口水，可預防牙齦發炎、細菌孳生。

▲▼牙醫師點名「6類食物」易導致牙敏感 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

關鍵字：

牙齒, 牙齒敏感, 食物, 健康, 牙醫

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今限時8小時「大杯以上買一送一」　星冰樂準備喝爆！

星巴克今限時8小時「大杯以上買一送一」　星冰樂準備喝爆！

孫藝真自拍衣櫃被看光　成排甜美洋裝果然是「孫仙」

孫藝真自拍衣櫃被看光　成排甜美洋裝果然是「孫仙」

5種高EQ的吵架手段　像小孩互嗆根本沒幫助

5種高EQ的吵架手段　像小孩互嗆根本沒幫助

從10個小動作「秒知對手實力」　朋友同事、陌生人都適用 超準！挑一款甜食秒測你內心的「孤獨指數」 楊紫「新身分」超強帶貨力曬MK包！露香肩美照曝光電力十足 星巴克9／23限定一天「大杯以上買一送一」　星冰樂也能全點 陳喬恩白紗巧搭珍珠當最美新娘　甜美造型與個性珠寶平衡一下 李英愛空氣瀏海成功減齡　穿過膝長靴像動漫美少女 出門前洗頭竟是錯！專家曝「最佳洗頭時機」　延長頭皮潔淨時間

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面