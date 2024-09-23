洋芋片、汽水都入榜！牙醫師點名「6類食物」易導致牙敏感

▲吃完洋芋片後會產生酸性物質，容易傷害琺瑯質。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

誰也是牙齒敏感一族？只要一吃冰涼的，牙齒就會覺得酸軟，牙醫師徐楷崴點名6類容易讓牙齒敏感的食物，小心不知不覺中讓琺瑯質受損！

#酸性食物（包括飲料或果汁）

酸性食物包括酸的水果，像是柑橘、檸檬，會破壞琺瑯質，容易造成牙敏感。

#碳酸飲品（包括汽水、啤酒）

碳酸飲料像是汽水或是啤酒容易傷害琺瑯質，容易造成牙敏感，尤其是含糖的汽水也容易導致蛀牙。

#冰的食物（包括冰塊、冰棒）

冰的食物本來對牙齒就很刺激，尤其冰塊、冰棒更是偏硬，咬下去的瞬間，牙齒更容易敏感。

#硬質食物（包括肋排、甘蔗）

牙醫師提醒，啃骨頭或甘蔗這種比較硬的食物，容易傷害牙齒表面，甚至有可能造成牙裂。

#澱粉類（包括洋芋片、麵包、白飯）

因為澱粉類食物代謝後會產生酸性物質，易導致琺瑯質受損，且容易卡在牙縫裡，導致清潔更困難。

#甜食（包括果乾、蛋糕、含糖飲料）

甜食可以說是牙齒的剋星，容易在口腔內產生酸性物質，易導致琺瑯質受損，牙醫師提醒，尤其是軟糖更容易黏在牙縫裡面，讓細菌利用糖來繁殖，更容易導致蛀牙。

除了以上6類食物容易傷害琺瑯質，牙醫師也補充，如果有磨牙習慣或刷牙過度，也都容易導致琺瑯質磨損，因此建議每日補充足夠鈣質，可預防牙齒與牙周疾病；維生素D會幫助身體保留鈣，另外挑選軟毛牙刷再搭配抗敏牙膏，幫助減輕牙敏感的不適感，飲食過後可使用牙線搭配漱口水，可預防牙齦發炎、細菌孳生。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）