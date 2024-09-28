fb ig video ETtoday search mobile

青花驕跨界聯名故宮！翠玉白菜、肉形石入火鍋　還能把經典名畫穿上身

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

麻辣鍋品牌「青花驕」這次跨領域攜手「國立故宮博物院」，將2大經典歷史文物搬上餐桌，超級吸睛又美味，快跟著小編一起來看看吧！

青花驕首度與國立故宮博物院聯名推出新品，以故宮之寶「翠玉白菜」、「肉形石」為靈感，打造宛如置身故宮的用餐氛圍，而且還以用餐圍兜為畫布，重現宋代經典名畫《清明上河圖》，讓人有種穿越回古代的錯覺，吃到一半都想要說聲「皇上吉祥了」。

青花驕 X 故宮｜驕滴滴翠玉白菜

使用白菜入口最脆嫩的部位，小巧精緻的模樣真的就像是藝術品般賞心悅目，完美重現翠玉白菜的細膩。可以選擇搭配青花驕各式湯底入鍋涮煮，讓蔬菜的甘甜與湯底互相襯托，散發濃郁花椒香氣，最後再加上枸杞提味，視覺效果一百分！

青花驕 X 故宮｜驕麻肉形石

層次分明的豬五花肥而不膩，以冰糖、辣醬、黃酒及獨家配方滷製1.5小時後，再浸泡1小時使表面出現均勻的焦糖色，光看就讓人流口水，上桌的時候還搭配乾冰效果。將豬五花切成適當大小後，放入紅鍋中燉煮約6分鐘，入口即化的口感真的太誘人。

青花驕麻辣鍋（可續鴨血、豆腐）、青麻椒肥牛鍋（可續凍豆腐）：每人鍋底$130，鴛鴦鍋每桌+$158，國寶雙饗-驕滴滴翠玉白菜、驕麻肉形石$599。

聯名期間只要身著故宮聯名圍兜打卡分享，即可免費獲得一杯「冰清玉潔青花白桃烏龍」；回覆指定FB貼文或加入官方Line即可領取國寶雙饗$188宮迎價兌換券。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀

● Tiffany 咖啡廳「Blue Box Café Taipei」推出全新「La Dolce Vita」菜單，以義式風味詮釋地中海夏日度假風情

● 台北人氣板前日料「blu koi」秋季新菜單，搜羅日本海域極鮮水產打造18道精彩料理

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 青花驕, 故宮, 麻辣鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

越老越多人追的三大星座！TOP 1隨歷練更沉澱　氣質大方誰能不愛

越老越多人追的三大星座！TOP 1隨歷練更沉澱　氣質大方誰能不愛

先看到女人還是人臉？實測財富自由的來源

先看到女人還是人臉？實測財富自由的來源

最容易當豬隊友的三大星座！TOP 1優柔寡斷心思細膩　無法決策又常受影響

最容易當豬隊友的三大星座！TOP 1優柔寡斷心思細膩　無法決策又常受影響

「5種食物」睡前不要吃　小心縮短你的熟睡時間 最愛黏著老婆的三大星座男！TOP 1看似浪蕩灑脫　遇到真愛變乖乖牌 申敏兒懷孕了？機場時尚整個人腫一圈　淡粉紫澎澎襯衫是兇手 從「舉手方式心測」看你感情狀態、隱藏人格！握拳有高度魅力超神準 寧可獨處也不想裝熟！內向者的「4種心靈小確幸」不用逼著自己改變 MARC JACOBS 40周年外星人後背包、塗鴉相機包超可愛！2萬內入手話題款 根本洪海仁回來了！金智媛白色深V禮服秀閃鑽　霸氣擺拍粉絲美哭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面