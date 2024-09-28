青花驕跨界聯名故宮！翠玉白菜、肉形石入火鍋　還能把經典名畫穿上身

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

麻辣鍋品牌「青花驕」這次跨領域攜手「國立故宮博物院」，將2大經典歷史文物搬上餐桌，超級吸睛又美味，快跟著小編一起來看看吧！

青花驕首度與國立故宮博物院聯名推出新品，以故宮之寶「翠玉白菜」、「肉形石」為靈感，打造宛如置身故宮的用餐氛圍，而且還以用餐圍兜為畫布，重現宋代經典名畫《清明上河圖》，讓人有種穿越回古代的錯覺，吃到一半都想要說聲「皇上吉祥了」。

青花驕 X 故宮｜驕滴滴翠玉白菜

使用白菜入口最脆嫩的部位，小巧精緻的模樣真的就像是藝術品般賞心悅目，完美重現翠玉白菜的細膩。可以選擇搭配青花驕各式湯底入鍋涮煮，讓蔬菜的甘甜與湯底互相襯托，散發濃郁花椒香氣，最後再加上枸杞提味，視覺效果一百分！

青花驕 X 故宮｜驕麻肉形石

層次分明的豬五花肥而不膩，以冰糖、辣醬、黃酒及獨家配方滷製1.5小時後，再浸泡1小時使表面出現均勻的焦糖色，光看就讓人流口水，上桌的時候還搭配乾冰效果。將豬五花切成適當大小後，放入紅鍋中燉煮約6分鐘，入口即化的口感真的太誘人。

青花驕麻辣鍋（可續鴨血、豆腐）、青麻椒肥牛鍋（可續凍豆腐）：每人鍋底$130，鴛鴦鍋每桌+$158，國寶雙饗-驕滴滴翠玉白菜、驕麻肉形石$599。

聯名期間只要身著故宮聯名圍兜打卡分享，即可免費獲得一杯「冰清玉潔青花白桃烏龍」；回覆指定FB貼文或加入官方Line即可領取國寶雙饗$188宮迎價兌換券。

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