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超過一半的人都有過！營養師教你「6個方法」遠離胃食道逆流

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▲▼ 營養師教你「6個方法」遠離胃食道逆流 。（圖／Unsplash）

▲吃東西太快也容易引起胃食道逆流。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉 ／台北報導

現代人三餐不定，有時候過餐不食，有時候又暴飲暴食，也因如此胃食道逆流是很常見的症狀，聽聽營養師余朱青傳授「6個方法」讓你遠離胃食道逆流。

#維持理想的體重

胃食道逆流原來和體重也大有關係，營養師余朱青分享，因肥胖會導致腹部承受的壓力較大，進而增加胃食道逆流的機會。建議BMI控制於18.5-24之間，並腰圍男性<90公分&女性<80公分

#吃東西放慢速度

大家都知道要細嚼慢嚥，放慢吃東西速度不僅能減重，更能降低腸胃負擔，原來當大塊食物進到胃部，會容易讓腸胃不適，建議建議每口咬至少10下以上，並每餐至少吃20分鐘。

#每餐吃7分飽

經過研究數據指出，大腦接受到飽足的時間需20分鐘，所以細嚼慢嚥除了幫助消化外，也可避免攝取過多食物。

#睡前2-3小時不進食

吃完晚餐後最好別再進食，尤其是睡前，因為未消化完的食物直升上流易引起胃溢酸，若午餐後有睡午覺習慣的人，則可採半坐臥的睡姿，避免增加腹部壓力。

#避免高油高糖食物

喝咖啡、吃甜食，抑或吃炸物、燒烤等食物，都會使得胃酸過度分泌，增加胃部不適的機會。

#避免穿著緊身衣褲

塑身衣、繫腰帶等會增加腹部壓力，增加胃食道逆流發生的機會。所以盡量穿著舒適衣服，將胃食道逆流發生機會降到最低。

▲▼營養師教你「6個方法」遠離胃食道逆流 。（圖／翻攝自FB/營養師余朱青）

▲（圖／翻攝自FB/余朱青營養師）

關鍵字：

胃食道逆流, 健康, 營養, 減重, 舒適

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