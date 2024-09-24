楊冪踩牛仔靴辣曬美腿！與王俊凱拿下新身分帶貨Christian Louboutin

記者鮑璿安／台北報導

法國手工鞋履品牌 Christian Louboutin 以標誌性的紅底鞋聞名，成為眾多名人的紅毯戰鞋，最新品牌更宣布王俊凱、楊冪晉升全球品牌代言人，兩人穿上相對日常時髦的全新鞋款，形象照驚喜曝光，聯手帶貨架勢超強。





▲楊冪成功拿下Christian Louboutin代言，她搶先穿上具有氣勢的牛仔靴款Santiabooty。（圖／品牌提供）

▲王俊凱也不遑多讓，腳踩鮮艷配色的鉚釘鞋 。（圖／品牌提供）

楊冪成功拿下Christian Louboutin代言，她搶先穿上具有氣勢的牛仔靴款Santiabooty，鞋身遍佈的刺繡印花打造出搶眼視覺，搭配上白色墊肩上衣，將身材曲線勾勒得十分性感，不負代言人封號，一舉一動超吸睛。而王俊凱也不遑多讓，腳踩鮮艷配色的鉚釘鞋，散發成熟魅力。未來兩人也將與品牌展開更多合作，值得期待。

▲王一博驚喜演繹Jimmy Choo 2024年秋季系列單品 。（圖／品牌提供）

同時，大陸男星王一博驚喜演繹Jimmy Choo 2024年秋季系列單品，形象照詮釋出俐落率性的風格，他換上夾克搭配標誌性 DIAMOND LIGHT MAXI 休閒鞋，品牌採用全新面料打造輕鬆舒適的厚底鞋款。而王一博更手拿廓形柔軟的大尺寸DIAMOND 托特包，呈現鬆弛感的「男友穿搭」，一舉一動釋放魅力。