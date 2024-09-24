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小眾包牌Cafuné台中快閃店美翻！邵雨薇曬限定閃鑽包、必買款一次看

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記者鮑璿安／綜合報導

香港設計師品牌 Cafuné以簡約質感包款走紅，繼來到台北快閃之後，品牌終於選在台中大遠百開設快閃店，並邀請女星邵雨薇演繹全新單品，當中除了帶來獨家閃鑽系列包款，品牌經典Pendulum、Drop Duffel等也全部到齊，第一時間即可擁有最新流行款式。

▲▼ Cafuné 。（圖／品牌提供）

▲▼ Cafuné 。（圖／品牌提供）

▲邵雨薇配戴品牌經典包款 Stance閃鑽款式以及Drop Hobo 。（圖／品牌提供）

Cafuné於 9 月 16 日至 10 月 4 日在台中大遠百開幕，快閃店風格以柔和典雅的淺黃色為主色調，呼應簡潔高雅的包款。邵雨薇以大地色寬鬆西裝搭配上此次台中站獨家包款Stance閃鑽系列，以晨露化成水滋潤大地為靈感來源，滿滿的水鑽奢華無比；另也提供黑銀扣點綴黑色皮革的款式，看起來更為素雅。

▲▼ Cafuné 。（圖／品牌提供）

▲Cafuné於 9 月 16 日至 10 月 4 日在台中大遠百開幕 。（圖／品牌提供）

▲▼ Cafuné 。（圖／品牌提供）

▲Drop Duffel 。（圖／品牌提供）

▲▼ Cafuné 。（圖／品牌提供）

▲鐘擺為靈感的復古造型Pendulum包、Stance系列 。（圖／品牌提供）

同時人氣包款還有線條柔順的Drop Duffel，以及鐘擺為靈感的復古造型Pendulum包，配上品牌精緻的雙 C 金屬扣，簡約百搭。顧客於快閃店購買 Pendulum Bag、Small Pendulum、Trunk Box 或 Mini Drop Duffel，可享獨家 85 折優惠。凡購買兩個包包即可獲贈品牌 Camber Sling 手機包乙個。

▲▼ Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）

▲▼ Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）

▲金高銀演繹南韓服飾品牌Mardi Mercredi 。（圖／品牌提供）

以標誌性小雛菊圖案走紅的南韓服飾品牌Mardi Mercredi，也宣佈來台開設實體店，在9月正式進駐新光三越台中及台北南西登場，並帶來台灣限量限定色T恤以及短褲，之後品牌粉絲們不需要出國即可第一時間入手時髦單品。台中店內則陳設最新一季的女裝系列商品，及許多人期待已久的Ｍardi Mercredi Actif 運動系列，滿足日常休閒和運動風格。

關鍵字：

Cafuné, 台中大遠百, 快閃店, 邵雨薇, 包款

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