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蔡凡熙當最潮聽團仔踩PALLADIUM防水神鞋　透氣材質、繽紛8色超搶眼

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記者鮑璿安／綜合報導

法國軍靴品牌PALLADIUM旗下的橘標防水系列是許多戶外愛好者的必敗款式，近日全新推出SPORTCUFF LT+ VPR系列，並邀請蔡凡熙、美秀集團婷文搶先演繹鞋款，兼具防水性質和亮眼配色相當時髦。

▲▼蔡凡熙、美秀集團貝斯手婷文出席PALLADIUM活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼蔡凡熙、美秀集團貝斯手婷文出席PALLADIUM活動。（圖／記者湯興漢攝）

▲蔡凡熙（右）、美秀集團貝斯手婷文出席PALLADIUM活動。（圖／記者湯興漢攝）

蔡凡熙、婷文兩人首次合作就獻給品牌，一同示範最潮聽團仔的穿搭，來到PALLAFESTERA風格音樂祭現場，換上全新的橘標防水SPORTCUFF LT+ VPR系列，鞋款以戶外音樂祭為概念，以WATERPROOF PLUS 抗撕裂防水科技纖維製成的鞋面，加入了透氣防水纖科技薄膜及防水拉鍊設計，提供絕佳的防水特性。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲鞋款分別詮釋大膽撞色和Monotone兩種概念，與信義區酒吧BLAH BLAH Bar展開合作。（圖／品牌提供）

鞋款分別詮釋大膽撞色和Monotone兩種概念，8款配色涵蓋城市霓虹、沙漠日出等，以及專為女性推出的冬雪及落羽松配色，成為矚目焦點。今年秋冬PALLADIUM與信義區酒吧BLAH BLAH Bar展開合作，結合紐約、京都、倫敦等七款城市風味推出期間限定聯名調酒，也帶來趣味的拍貼機體驗，讓民眾徹底放鬆。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲丹麥鞋履及生活風格品牌ECCO秋冬全新推出的「STREET ACE 街頭 ACE」、BIOM 2.2系列。（圖／品牌提供）

丹麥鞋履及生活風格品牌ECCO秋冬全新推出的「STREET ACE 街頭 ACE」系列，運用PU中底以及橡膠外底則帶來輕彈緩震性能，同時營造了極簡美學，打造出輕盈的小白鞋單品。另外，BIOM 2.2系列自今年上市以來受到好評，秋冬推出全新套入式鞋款，材質選用頂級牛皮以及高科技織物混製而成，便捷瞬穿設計，後跟圓滑角度宛如內建鞋拔，輕踩一下瞬間入腳，穿鞋免彎腰。

關鍵字：

PALLADIUM, SPORTCUFFLT+VPR, 防水鞋, 合作, 聯名

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