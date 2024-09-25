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UNIQLO在台北開攝影展必朝聖！3款全新慈善T恤背後意義曝光

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記者鮑璿安／台北報導

UNIQLO在9月正式推出PEACE FOR ALL慈善T恤計畫的系列新作，本次攜手世界知名的MAGNUM PHOTOS馬格蘭攝影通訊社展開跨界合作，更在台北全球旗艦店內打造了攝影展，用「服裝力量」引起民眾對於世界和平的願景。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲PEACE FOR ALL X MAGNUM 國際攝影展 by OLIVIA ARTHUR 。（圖／品牌提供）

UNIQLO自2022年起啟動了PEACE FOR ALL計畫，近年來持續將慈善T恤的利潤捐贈給國際援助組織項目。本次帶來三款全新設計，來自攝影師CRISTINA DE MIDDEL、LINDOKUHLE SOBEKWA及OLIVIA ARTHUR的作品，他們深入越南、羅馬尼亞和衣索比亞地區，捕捉下難民與弱勢孩童的真實生活狀態，珍貴的影像印製在T恤上，持續傳遞和平的正向力量。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲ 全新 PEACE FOR ALL X MAGNUM PHOTOS慈善T恤設計 。（圖／品牌提供）

▲▼UNIQLO 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲PEACE FOR ALL X MAGNUM PHOTOS國際攝影展，即日起至11月30日(六) UNIQLO TAIPEI 全球旗艦店登場。（圖／記者鮑璿安攝）

同步登場的「PEACE FOR ALL X MAGNUM PHOTOS國際攝影展」，於台北、倫敦、東京多個城市展開，選址於UNIQLO TAIPEI 全球旗艦店，展覽靈感源自於所有人皆能安然生活的未來期望，共63幅作品，融合新聞紀實與藝術手法，生動展現購買和穿著慈善T恤背後的深刻意義。

▲▼ ＧＡＰ。（圖／品牌提供）

▲▼ ＧＡＰ。（圖／品牌提供）

▲翻領菱紋鋪棉外套(棕色)；女裝背心外套(棕色)。（圖／品牌提供）

▲▼ ＧＡＰ。（圖／品牌提供）

Gap創立於1969年，今年不僅是其進軍台灣的第10年，品牌也迎來55周年的里程碑，秋季新品再次突破過往美式風格穿搭的框架，男裝推出經典毛領牛仔外套、麂皮衛衣，並以針織毛衣編織出布萊納小熊；女裝提供秋季百搭的翻領拚色菱紋鋪棉外套、復古撞色短款衛衣等單品，在保暖同時兼顧時尚感。為歡慶10週年，全台百貨週年慶開跑首四日，消費點數享10倍積分，單筆消費滿NT$3,500，即贈Gap個性抽繩水桶包乙個，消費滿NT$6,000，可獲得Gap十週年限定摺疊收納手推車乙個。

關鍵字：

UNIQLO, 慈善, T恤, 攝影展, 和平

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