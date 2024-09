UNIQLO在台北開攝影展必朝聖！3款全新慈善T恤背後意義曝光

記者鮑璿安/台北報導

UNIQLO在9月正式推出PEACE FOR ALL慈善T恤計畫的系列新作,本次攜手世界知名的MAGNUM PHOTOS馬格蘭攝影通訊社展開跨界合作,更在台北全球旗艦店內打造了攝影展,用「服裝力量」引起民眾對於世界和平的願景。

▲PEACE FOR ALL X MAGNUM 國際攝影展 by OLIVIA ARTHUR 。(圖/品牌提供)

UNIQLO自2022年起啟動了PEACE FOR ALL計畫,近年來持續將慈善T恤的利潤捐贈給國際援助組織項目。本次帶來三款全新設計,來自攝影師CRISTINA DE MIDDEL、LINDOKUHLE SOBEKWA及OLIVIA ARTHUR的作品,他們深入越南、羅馬尼亞和衣索比亞地區,捕捉下難民與弱勢孩童的真實生活狀態,珍貴的影像印製在T恤上,持續傳遞和平的正向力量。





▲ 全新 PEACE FOR ALL X MAGNUM PHOTOS慈善T恤設計 。(圖/品牌提供)

▲PEACE FOR ALL X MAGNUM PHOTOS國際攝影展,即日起至11月30日(六) UNIQLO TAIPEI 全球旗艦店登場。(圖/記者鮑璿安攝)

同步登場的「PEACE FOR ALL X MAGNUM PHOTOS國際攝影展」,於台北、倫敦、東京多個城市展開,選址於UNIQLO TAIPEI 全球旗艦店,展覽靈感源自於所有人皆能安然生活的未來期望,共63幅作品,融合新聞紀實與藝術手法,生動展現購買和穿著慈善T恤背後的深刻意義。

▲翻領菱紋鋪棉外套(棕色);女裝背心外套(棕色)。(圖/品牌提供)

Gap創立於1969年,今年不僅是其進軍台灣的第10年,品牌也迎來55周年的里程碑,秋季新品再次突破過往美式風格穿搭的框架,男裝推出經典毛領牛仔外套、麂皮衛衣,並以針織毛衣編織出布萊納小熊;女裝提供秋季百搭的翻領拚色菱紋鋪棉外套、復古撞色短款衛衣等單品,在保暖同時兼顧時尚感。為歡慶10週年,全台百貨週年慶開跑首四日,消費點數享10倍積分,單筆消費滿NT$3,500,即贈Gap個性抽繩水桶包乙個,消費滿NT$6,000,可獲得Gap十週年限定摺疊收納手推車乙個。