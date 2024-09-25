LG發表車用系統AlphaWare　以娛樂、駕駛體驗升級車上生活空間

▲LG發表車用系統AlphaWare，更多元進軍軟體定義汽車（SDV）市場，透過軟體整合，提供車內乘坐者沉浸式的體驗。（圖／翻攝LG官方影片）

記者蔡惠如／首爾報導

LG今（9／25）於首爾的媒體發表會說明旗下正在發展的車用系統AlphaWare，進入「軟體定義汽車（SDV）」的未來市場，其系統包括資訊娛樂系統、先進駕駛輔助系統、連接性和動力系統等的整合，讓未來的車用市場能達到「車輪上生活空間」的願景。

在軟體於汽車應用上變得越來越關鍵的趨勢之下，LG也宣佈進入其市場，著墨於車用軟體架構的內容，把娛樂、通訊、輔助駕駛與其他相關內容整合成一個車用軟體平台，提供給汽車品牌統整與部分功能的購買方案。

隨著汽車逐漸成為個人生活空間的延伸，成為工作和休閒提供無縫連接，汽車已不再僅限於交通工具的功能，LG的AlphaWare軟體提供5個核心解決方案，強調透過提升使用者體驗，能讓駕駛者與乘客享受與家電產品相似的便利與舒適。

其解決方案包括車內資訊娛樂體驗的娛樂平台PlayWare，透過車內的安裝螢幕，強調使用極少的記憶體資源，可以運行快速流暢的4K畫質內容與旗下智慧顯示器的AI音效技術，介面整合多種影音串流平台，以達到像在家看電視的觀影體驗。

還有利用擴增實境AR與混合實境MR技術「MetaWare」，將駕駛資訊傳送到顯示器上，包括擴增實境抬頭顯示器AR HUDs、儀表盤、中央面板，在螢幕上呈現逼真的3D環境，比起傳統的2D地圖更具有動態的沉浸式視覺效果；VisionWare則是結合AI運算、軟體與電子控制駕駛監控系統，可偵測駕駛過程中可能發生的分心或危險行為，並使用車內監控系統分析所有乘客的狀態，或是檢測安全帶使用情況、手勢、行為模式及兒童在車內狀況進行提醒。

此外還有支援在設備和雲端上執行服務管理的BaseWare，以及加強軟體開發者之間的合作的中央合作平台 OpsWare。

▲目前LG已針對車用顯示提供客制的選項，目前準備針對軟體推出整合車用平台。（圖／記者蔡惠如攝）

LG表示，目前仍有專注於硬體的汽車品牌，在可預見的未來需要更整合性的軟體服務，或是大陸的車商在進軍國際市場時，需要更具國際知名度的系統以強化安全性、舒適性的元素，都是可以切入的市場點。

然而因應此類市場，目前已有眾多競爭者，包括軟體公司甚至是車廠本身都積極開發，還有許多挑戰，須以實際產品呈現出的使用模式、流暢度與操作介面與定價模式等，來決定是否能在該市場站穩腳步。