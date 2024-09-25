「百貨風向球」周年慶10／3開跑！每年秒殺組超划算、宣布1消息任粉High翻

記者李薇／台北報導 圖／業者提供

一年一度百貨重要盛事周年慶即將到來，向來有著「百貨風向球」的新光三越台北南西店首波也在10月3日登場，2024年主打獨家特惠組與品牌，化妝品單筆滿2000元送2000點、全館累計5000元送5000點，都可以累贈，等於買越多回饋越多，新光三越南西店也預計會比去年同期業績成長0.7%，增長20.65億元。

10月3日首波登場的周年慶檔期，新光三越一次6店開跑，包括：台北南西店、桃園站前店、台中中港店、嘉義垂楊店、台南中山店、高雄三多店；最受到矚目的台北南西店更是長達18天的周年慶檔期，不僅有滿千贈點的優惠，更是多達80萬組美妝爆款，下殺最低4折起優惠，挑戰通路最低價，業者也表示，1到8月彩妝業績成長5%，比起市場平均業績成長2%來說，已是領先，尤其是精品彩妝的表現更為亮眼。

美妝從去年就穩定增長，今年更是看好AI智能家電的潛力，預計成長業績會是全館業績成長的2%，因此，首7日更是祭出名品／大家電／法雅客／[i]Store單筆刷1萬送1萬點，指定銀行更加碼回饋，最高可以到13%至15%的回饋率，像是iRobot的掃拖機器人、伊萊克斯洗碗機、SAMSUNG智慧顯示器等等，除了品牌給予的優惠折扣，更可以累積百貨贈點，價格非常划算。

這次周年慶卡友禮更攜手日本人氣電玩IP「超級瑪利歐」，推出台灣限定的禮物，包括：道具毛毯、無敵星星帆布袋、超級蘑菇保鮮盒等等，還有多項單品可以用點數兌換，比如：超級瑪利歐輕便小巧傘、無敵星星行李束帶、超級瑪利歐折疊拉車箱等，都是日本沒有販售過的限量單品，粉絲立刻手刀兌換，另外，任天堂也發布興奮消息，即將在2025年春季進軍新光三越信義新天地A11館，開設全新專賣店，屆時肯定會引發爆買人潮。

【推薦特惠組】

＃資生堂 小紅超導電波組禮盒，優惠價3690元，39折

從各網路、實體通路比價，精選搭配的小紅超導電波組禮盒，不到4000元就可以直接帶走經典紅妍超導循環肌活露50ml正貨，搭配10ml*5、5ml*3的試用瓶，比買一送一更實惠到超殺組合，挑戰市場最低價，每年推出就被秒殺。

＃資生堂 逆時精粹加倍，優惠價5040元，45折

同樣是很受到歡迎的資生堂東京櫃，在去年開春推出的莉薇特麗逆時煥生油精萃，這次也祭出45折的下殺力度，一次買3瓶精萃就可以獲得甫上市沒多久的化妝水30ml*2、乳液30ml*2，等於一整套直接完封夜間保養步驟。

＃雅詩蘭黛 24H年輕膠原力組，優惠價4950元，52折

小資族也喜愛的雅詩蘭黛近年折扣也很殺，這次以年輕無敵一夜修護膠原霜75ml＋年輕無敵膠原霜15ml*4，容量逼近買一送一的乳霜組合，再贈送特潤超導三效卸妝精萃膏7ml，限量36份，真的要提早排隊搶。