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韓韶禧記者會上若有所思　全身帶貨都是精品牌

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▲▼韓韶禧 。（圖／翻攝IG）

▲韓韶禧身穿Dior洋裝，搭配Boucheron珠寶與歐米茄錶出席影集《京城怪物》第2季記者會。（圖／翻攝xeesoxee IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星朴敘俊、韓韶禧日前出席攜手主演的Netflix影集《京城怪物》第2季記者會，韓韶禧藉此亮相機會將合作品牌全穿戴上身，包括Dior黑白洋裝配長靴、Boucheron（寶詩龍）珠寶、歐米茄（OMEGA）錶，難怪備受品牌寵愛，而她也不像一般女明星分享精修美圖，她常po晃動失焦照，此次則選擇一張在記者會上拿著麥克風若有所思模樣的照片，很有個人風格。

▲▼ 韓韶禧 。（圖／公關照）

▲韓韶禧戴Boucheron Quatre Classique系列戒指，窄版251,000元。（圖／Boucheron提供，以下同）

擔任Boucheron全球品牌大使的韓韶禧，於《京城怪物》第2季記者會戴上品牌經年歡慶20周年的Quatre Classique系列珠寶，款式包括耳環，以及經典羅緞直線刻紋、鑽石圈、巴黎飾紋、同心圓共4種紋飾組合而成的戒指，俐落大方。

▲▼ 韓韶禧 。（圖／公關照）

▲韓韶禧搭配Boucheron Quatre Classique系列耳環，89,000元。

身兼歐米茄大使的韓韶禧，不僅記者會上戴歐米茄錶，近日也為品牌拍攝最新星座系列形象照，身穿高領削肩黑洋裝的她，搭配歐米茄結合不鏽鋼與Sedna™金的星座系列25毫米腕錶，小巧設計卻十分吸睛，因為紫色面盤展現優雅流動的旋舞圖案，搭配鑲鑽時標與錶圈，閃閃動人。

▲▼ 韓韶禧 。（圖／公關照）

▲歐米茄品牌大使韓韶禧佩戴星座系列25毫米腕錶。（圖／歐米茄提供，以下同）

▲▼ 韓韶禧 。（圖／公關照）

▲歐米茄結合不鏽鋼與Sedna™金的星座系列25毫米腕錶，317,000元。

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關鍵字：

韓韶禧, Boucheron, Dior, OMEGA, 歐米茄

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