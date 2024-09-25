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全球唯一楊紫瓊特別版RICHARD MILLE鑽錶上拍　估價2250萬起

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▲▼蘇富比,佳士得 。（圖／翻攝IG）

▲奧斯卡影后楊紫瓊是Richard Mille忠實粉絲，出席服裝秀也戴其腕錶亮相。（圖／翻攝michelleyeoh_official IG）

記者陳雅韻／台北報導

香港蘇富比（Sotheby’s）The Luxury Sales將從9月30日起陸續登場，拍品包括珠寶、名錶、洋酒及烈酒、手袋及配飾等奢侈品門類，除了早先披露的女星陳慧琳10款愛馬仕（Hermès）手袋現身拍場備受矚目，奧斯卡影后楊紫瓊與愛牌Richard Mille合作的獨一無二特別版陀飛輪鑽錶也將上拍，估價約22,500,000元起。

▲▼蘇富比,佳士得 。（圖／翻攝IG）

▲蘇富比將上拍獨一無二的Richard Mille楊紫瓊特別版RM051陀飛輪鑽錶，估價約22,500,000元起。（圖／蘇富比提供，以下同）

楊紫瓊是瑞士名錶Richard Mille的忠實粉絲，無論日常或出席公開活動總是名錶不離身，連奪下奧斯卡影后榮銜也有Richard Mille相伴。此次於蘇富比進行拍賣的Richard Mille楊紫瓊特別版型號RM051鏤空陀飛輪錶，是她於2011年與品牌共同創作的全球唯一錶款，以華人世界被視為優雅、美麗與力量的鳳凰為主題進行設計，錶殼鑲嵌鑽石、黑鑽及祖母綠，風格華美。

▲▼蘇富比,佳士得 。（圖／翻攝IG）

▲蘇富比將拍賣現今最大的明亮式艷彩黃色鑽石「THE ATEN」67.20克拉艷彩黃鑽，估價約114,560,000元起。

蘇富比拍賣另一亮點是估價飆破1.1億元的67.20克拉明亮式艷彩黃色鑽石「THE ATEN」現蹤，被譽為現今GIA評級過最大的明亮式艷彩黃色鑽石，其名字來自古埃及太陽神Aten，因為黃鑽的光彩猶如太陽；此外，愛馬仕限量版純銀Sac Bijou Chaine d'Ancre手袋首登拍場，靈感來自船舶錨鍊銀手鐲，交織鎖鍊構成如橢圓形珠寶的包身，估價逾245萬元。

▲▼蘇富比,佳士得 。（圖／翻攝IG）

▲首登拍場的愛馬仕限量版純銀 Sac Bijou Chaine d'Ancre手袋，估價約2,455,000元起。

國際拍賣公司佳士得（Christie’s）近日迎接大喜事，位於香港中環的全新亞太區總部The Henderson正式開幕，由國際知名的扎哈哈迪德建築事務所設計的全新頂級旗艦空間則位於六至九樓，設有拍賣廳、藝廊、客戶專屬空間和辦公區域，為收藏家提供舒適拍場空間與沉浸式鑑賞體驗。

▲▼蘇富比,佳士得 。（圖／翻攝IG）

▲佳士得坐落於香港中環的亞太區總部The Henderson正式開幕。（圖／佳士得提供，以下同）

▲▼蘇富比,佳士得 。（圖／翻攝IG）

▲佳士得亞太區總部The Henderson規劃藝廊展出名畫拍品。

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關鍵字：

楊紫瓊, Richard Mille, 蘇富比, Sotheby’s, 愛馬仕, Hermes, 佳士得, Christie’s

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