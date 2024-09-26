直擊／大巨蛋「最美地下街」開幕！店開8成、約30人搶逛

▲遠東Garden City花園綠廊26日開幕。（圖／記者李薇攝）



記者李薇／台北報導

號稱「全台最美地下街」的大巨蛋遠東Garden City花園綠廊26日開幕，現場18個櫃位有8個品牌率先開幕，現場有約30位民眾前來搶先逛，其中，全台首店柴窯火腿製造所更吸引不少民眾排隊購買，大約有10多人，是人氣最高的店家，人潮也幾乎集中在此。

▲柴窯火腿製造所的厚火腿三明治在網路開賣常常秒殺，26日開幕購買任選口味三明治2盒，即贈原味肉條隨手包一包，吸引不少人潮。（圖／記者李薇攝）



台北大巨蛋地下二樓的遠東Garden City花園綠廊，擁有「全台最美地下街」的美名，在整體裝潢設計上，以簡約的木質色調為主，天花板多以層板燈設計搭配崁燈，讓整體風格更顯溫柔，壁面也是使用類似暖白色調的牆面，整體充滿細緻紋理與質感，店面招牌運用燈箱搭配深黑底色，整體來說確實讓人感受到舒服氛圍。

▲其他部分品牌本來在台灣就有分店，26日也如期開幕。（圖／記者李薇攝）



遠東Garden City花園綠廊總共有18個櫃位，預計26日開幕會有10個品牌登場，目前8間有開，包括：柴窯火腿製造所、CREMIA、御私藏、龜記、滷susu滷香麵舖、PET PARADISE、BONNY&READ、Family Mart，最受到矚目的「海外第一家推活專門店」fanfancy+ with GiGO、Louisa Bakery預計26日登場卻尚未開幕，還有兩家「全台首店」樂天小香港、bhc CHICKEN則是預定10月下旬才會完工。

▲像是獨家店型Louisa Bakery、北村豆腐家尚未營業。（圖／記者李薇攝）



大巨蛋腹地廣大，想要搶先到遠東Garden City花園綠廊B2逛逛，推薦可以從國父紀念館對面、忠孝東路四段進入，入口處有大巨星港式飲茶餐酒館，下到樓下即可從頭開始逛，另一頭則可以從國父紀念館5號出口進入，一樣可以擁有完整體驗。

▲因人潮不多，逛起來舒適度也較高。（圖／記者李薇攝）

