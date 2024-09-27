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黑馬陸劇《私藏浪漫》必追！心動了就行動　要懂得調控「期待值」

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文／女子學

「我這把傘給你吧，幫你撐過最難的時候，等雨過天晴。」或許我們曾不經意地成為拯救某人的那道光，一個自覺沒什麼的話語、舉動，便「勝造七級浮屠」，也更因此結下浪漫之緣。

這陣子，追著熱播劇《私藏浪漫》，男女主角就是這般地在高中時相遇，雖然長大後彼此再相逢，但女主角也早已淡忘這無心之舉，可男主角卻將這份光亮私藏心中許久。

看似老套的愛情劇碼，卻還是有用的很，至少為我這段差點被工作擊沉的黑暗期，帶來一絲絲甜意。

看著這些甜到不行的情節，常會想到是不是因為現實人生很難遇到這樣的情境，所以編劇者在劇中放入了對愛情的無限想像，以一償宿願？又或許是真的嚐過愛情的美好，而把這樣的情感透過男女主角來顯現？這樣的想法糾結了許久，直到最近也就放下了，知不知道這些「前塵往事」又如何，只要它們能為生活添些樂趣也就足夠了。

雖說追劇是想一解生活的煩悶，但在過程中總是會有意外的收穫。在那些老套甜蜜的互動中，偶有令人思索之處。

▲黑馬陸劇 。（圖／微博）

▲熱播甜寵劇《私藏浪漫》成為今年暑期陸劇黑馬。（圖／微博，下同）

生活要懂得調控「期待值」

不論是人際、工作、愛情、婚姻等，人們對某些人事物總是有所期待，一旦期待值沒有達標，就會失落，甚至嚴重到陷入自我懷疑的境地。「婚姻中不一定非要有愛情，穩定舒適也很重要，用不期待的態度去鋪墊婚姻的底色，說不定之後的每一天都能有驚喜。」《私藏浪漫》中，從男女主角、女主角的父母，到同事副CP，在在都展現出了支撐一段關係的重要關鍵－「安心感」。

人與人之間，若是能試著理解、尊重彼此，而不是對他人總有過多的期待，不僅是放過對方，也是放過自己。不然，永遠抱著「期待」，也只是一個想測試彼此關係的執念罷了，長此以往，執念生了根，也就難以維持關係了。或許像《私藏浪漫》的女主角所說的：「只要起點夠低，幸福感就夠高。」沒有多餘的期待，會讓感受幸福的體感更高一些。

▲黑馬陸劇 。（圖／微博）

心動了，就行動吧

《私藏浪漫》的男主角暗戀了女主角十年，但渾然不知的女主角卻以為這不過是一場臨時起意的互惠關係。孰不知，男主角正用他的觀察力和行動力，默默地融入自己的生活之中。

男主角的母親曾說，自己的兒子不善於人際，什麼話都悶在心裡頭，獨自承受。而這樣的性格，卻在走入女主角生活的同時，解開了枷鎖，為愛成了繞指柔，明白了「原來開心可以分享，難過可以擁抱。」

很多時候，我們總會在「想要」的門檻前踱步，被得失心捆綁，而不敢行動，等到時機過了，又後悔不已地碎念「早知道」，但這也無濟於事了，錯過了就是錯過了。所以，我們可以把「勇敢打開一次生活，沒準這就是幸福的正解。」牢記於心，心動了，就有所行動吧，就算最後結果不如人意，那至少也不會留下遺憾了。

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 陸劇, 私藏浪漫

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