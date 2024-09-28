連俞涵新書《水豚工讀生》！找到最舒服狀態　把日子過成最喜歡的模樣

文／女子學

「意猶未盡」是閱畢《水豚工讀生》的第一個念頭，怎麼會一瞬間就來到了結尾，那悄聲、戛然而止的句點，讓人措不及防，卻也只能默默接受，但又期盼能不能來個《水豚工讀生》系列，可以無止盡地讀下去。

就如同連俞涵在書中提及，自己只能寫出在某個階段所能寫的文字，但就是這種只屬於某個時光、某個時期的書寫，層層堆疊後的世界，令人能一處一處去探索，並於過程中感受到靈魂的輕顫，而隱於字句脈絡中的會心一笑，更為生活中的煩悶鑿出一個喘息之所。

▲《水豚工讀生》是連俞涵的工作隨想。（圖／連俞涵粉絲專頁，下同）

通透人生觀，感受自己原來的樣子

《水豚工讀生》是連俞涵的工作隨想，而在這些隨筆間，輕柔地描繪出她走向演員之路的所思所想所悟，也揭開清冷疏離表象下，那再通透不過的人生觀，如同她在書中所寫：「不勉強自己和別人同步調同頻率，尊重自己的節奏，是我越長大越明白的地方。」要是我們都急於與社會同頻同調，那不就如邯鄲學步，最後連自己的模樣都模糊不清了。

又或者「這世界，偶爾也會有需要，想安靜下來，只顧自己，不用照顧別人情緒的時候。」我們總是太在乎他人，而忘了「自己」才是最需要被照顧的，「專注在自己身上」聽起來不難，但有多少人能做到呢？就像連俞涵對真正快樂的解讀，那種不用與他人分享，靜靜待在自己的快樂結界裡放空，是多麼難得。

你的生活花絮，也許是他人的指點迷津

書中那些散發著微微光亮的字句，不過於刺眼卻默默捂暖有些冰涼的心。一個人的日常，可能是另一個人的非日常，書中所述讓人窺見了不同職業的生活花絮，而那些對連俞涵來說，再稀鬆平常不過的片段，所夾帶的幽默，讓人忍俊不禁地莞爾一笑。

不論是「演員」的日常，還是「連俞涵」及其斜槓人生的日常，時而感到新奇，時而共鳴不已，情緒游轉文字之間，也嚼出些許意味。在我們不停往前奔跑的人生中，常常會忘了按下暫停鍵，等到耗盡自我後，才急忙心肺復甦。若是在人生道路遇到了大風雪，請謹記連俞涵寄給自己的提醒箴言：「學會停下來，才能活命，跌倒也是停下來的方法之一，重點是：停止，而不是速度，慢下來才能 safe your life。」

「我們有的就是我們的每一個當下，以及順著時間之流，學會接受這一路上的一切。」《水豚工讀生》中有太多喜愛的句子，而此句最貼近現階段的自己，學著享受每個當下，緩緩地讓時間輕推往前，對於發生的一切都持著「它們的來到必有所意義」而盡可能去擁抱、接納，或許某天、某刻，我也能自然如呼吸般地待之。

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