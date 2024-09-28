旅行夢想清單再＋1！8個美麗海島等著你此生造訪　別再只往東南亞跑

文／女子學

想到海島國家度假，第一個你會想到哪裡？往東南亞跑絕對是多數人的首選，像是印尼的峇里島、菲律賓的長灘島，還有泰國的普吉島與蘇美島。但其實這個世界上的海島多到數不盡，如果時間餘裕或是精打細算一點，不妨嘗試飛到更遠一點，你會被不一樣海島風情的美給震懾唷！

本篇將為大家精選8個除了東南亞以外的海島好去處，正發愁不知道要去哪裡旅遊度假的你，趕快來參考看看吧！

1. 波拉波拉島

說到海島蜜月，大部分人第一印象浮現的應該都會是馬爾地夫吧！但近幾年大溪地的波拉波拉島（Pora Pora）排名正向上竄升中。波拉波拉島位於南太平洋玻利尼西亞社會群島，被稱為「太平洋上的明珠」，在這裡有許多豪華的水上別墅，可以每天欣賞180度無死角的海景第一排。如果不懼海的話，還可以享受與鯊魚、魟魚同遊的特別體驗喔！

▲波拉波拉島被稱為「太平洋上的明珠」。（圖／Pinterest@Chris Goes、@Jonka Boogie）

2. 可愛島

可愛島（Kauai）是夏威夷的其中一個島嶼，相對於夏威夷島（大島）和歐胡島來說，算是比較少遊客前往的，因此整體氛圍較清幽，可以悠閒地享受島上的時光。在可愛島除了不可少的水上活動和親近海生動物（如：夏威夷綠海龜與座頭鯨）外，島上還有一座壯觀的峽谷「Waimea Canyon State Park」，很適合想去海島度假又不想每天泡在海上的人！

▲可愛島是夏威夷的其中一個島嶼。（圖／Pinterest@Jasmine Alley、@Adventure Together）

3. 西西里島

義大利的西西里島幾乎是旅客必造訪的地方，這裡擁有豐富的歷史文化背景，壯觀的希臘劇院、羅馬城牆遺址、諾曼式大教堂、哥特式和巴洛克式建築等都在此處可見。在這樣的人文背景之下，享受著傳統與現代碰撞的義式料理，美食美酒相伴再配上海天一色的美景，有一種徜徉在時間長河的浪漫。而來到西西里島，也別忘了到阿瑪菲海岸走走，那裡你肯定也會喜歡的。

▲義大利西西里島是旅客必造訪的地方。（圖／Pinterest、@The Londoner）

4. 紹納島

紹納島是多明尼加共和國的島嶼，座落在加勒比海上，是哥倫布在第二次遠征美洲時發現的美麗島嶼。目前此島的居住總人口不到500人，相當人煙少，也因此這裡並沒有過度商業化的開發，擁有茂密的雨林、絕美的白色沙灘和無比清澈的海水，許多電影都會來到這裡取景。想要享受無人打擾的假期，就選多明尼加的紹納島吧！

▲紹納島座落在加勒比海上。（圖／Pinterest@christintheiligtravels）

5. 模里西斯

模里西斯共和國位在馬達加斯加的東邊，這裡有著「天堂原型」的美名。模里西斯可以說是兼具自然景觀和人文景觀的旅遊勝地，你可以選擇下海浮潛與海洋生物共處，也可以在自然公園裡與獅子散步，或是前往一探究竟壯觀的七色土景觀，一趟旅程體驗盡各式豐富的旅遊樂趣。

▲模里西斯有「天堂原型」的美名。（圖／Pinterest@Samantha Morellini、@Salt in our Hair）

6. 加拉巴哥群島

大名鼎鼎的加拉巴哥群島是你我學生時期都在生物課本上念過的地方，但你是否曾想過到這裡旅遊呢？加拉巴哥群島不用多說，擁有豐富的生物種類和壯麗的自然景觀，在這裡除了陸上有別的地方看不見的兩棲類、鳥類等之外，海裡也有各式各樣的海生動物，在潛水人士心中擁有著聖地的名號。加拉巴哥群島是美國國家地理推薦的「人一生要去的50個地方」之一，自然愛好者可千萬別錯過！

▲加拉巴哥群島被推薦為「人一生要去的50個地方」之一。（圖／Pinterest、@Jasmine Alley）

7. 斐濟

斐濟共和國位處南太平洋上，是由數百座火山島和珊瑚礁島所組成的群島，水上運動非常盛行，可以在這裡體驗衝浪、SUP、水上摩托車、橡皮艇和風箏衝浪等活動，任何你想得到的在這裡就可以實現。你問，如果我不喜歡水上運動還值得來斐濟嗎？那當然！每天什麼事都不做，今天待這個沙灘看海，明天換去另一個沙灘喝調酒享受夕陽，擁有數不盡的海景可以看，本身就已夠吸引人。

▲斐濟水上運動非常盛行。（圖／Pinterest@24hourslayover、@Breathing Travel）

8. 索科特拉島

最後介紹葉門的索科特拉島，這個地方真的太酷了！索科特拉島在阿拉伯海與亞丁灣的交界處，最聞名的大概就是沙漠玫瑰「龍血樹」，龍血樹的樹汁呈現鮮紅色，非常獨特，在索科特拉島上龍血樹林遍布整個島嶼，也因此有些人認為索科特拉島像極了外星球。不過索科特拉島的旅遊門檻比較高，網路不佳、交通也沒有發達，只能跟團無法自助旅行，想要前往還是需要計畫一番再出發。

▲索科特拉島上龍血樹遍布整個島嶼。（圖／Pinterest@Bored Panda、@friends ofsocotra）

這篇文章一口氣介紹了世界各地不同的海島國家，他們分別位處不同的海洋，擁有不一樣的旅遊特色，不知道哪幾個地方比較吸引你呢？將喜歡的地方都存進夢想旅遊清單中，接著我們好好工作、好好生活，期待有一天能親自造訪一探究竟吧！

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