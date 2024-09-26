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靠香水說話！打造不經意的溫柔氛圍

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

女性擁有多重面貌，加上個性的不同，總傳遞出來不同的氛圍，但優雅浪漫似乎是不少女性共有的特質，不用特別展現，透過香氛更能讓人靠近就感受到舒服，一定要試試看以下這幾款香。

＃COACH 逐夢月光淡香精，60ml、售價2950元

COACH。（圖／品牌提供）

宛如星空下帶有月色的波光，寧靜卻有充滿生命力，讓人擁有無限想像，COACH就將女性夢想藍圖、追求無拘束的自由，運用逐夢月光淡香精層層敘寫，清新佛手柑以及粉紅胡椒展現出月光的皎潔明亮，玫瑰、茉莉花馥郁的花香宛如象徵女性的優雅柔美，最後廣藿香、香根草形成溫潤後調，彷彿在海岸邊篝火女孩圍聚傾訴追夢旅程。

＃ANNA SUI 綠野之露，50ml、售價2300元

COACH。（圖／品牌提供）

不少年輕女孩年少回憶的ANNA SUI香水已經有25周年，過去總以夢幻華麗的幻想篇章，編織女孩綺麗夢想，但在2024年回歸初心，致敬首款同名香水，領先全球，台灣首發5款別緻的淡香精，其中，綠野之露讓人不禁聯想到迪士尼動畫電影《小飛俠》中的精靈仙子小叮噹，充滿活潑輕盈的綠茶香氣，帶點俏皮活力的意象，宛如露水般的清新涼意，跟過往ANNA SUI一貫的可愛甜美，擁有截然不同的感受。

＃寶格麗 晶澈女性淡香精，50ml、售價4700元

COACH。（圖／品牌提供）

寶格麗以精緻珠寶點亮女性奢華細節，將彩色寶石輪廓光輝，再度投映在香水之中，透過明亮的柑橘香調，展現出婉如鑽石般的熠熠光澤，結合水梨、蓮花、綠柑橘、茉莉和檀香木，帶出具有透明感的清麗香調。

關鍵字：

COACH, ANNA SUI, 寶格麗, 香水, 香氛

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