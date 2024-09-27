3款精品男香推薦：今天想要性感迷人，還是當個運動大男孩？

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

噴香水不再是女生專利，越來越多男性在意香氛，多數的人認為身上的香氣能帶來好感度，盤點3大精品男性香氛，看看今天你是想要性感迷人，還是當個清爽乾淨的大男孩呢？

▲CHANEL ALLURE男性運動香水 極速限定，100ml，5,700元。

香奈兒為ALLURE男性運動系列注入全新靈魂，推出限量創作香奈兒ALLURE男性運動香水 極速限定，重新詮釋經典香調。以木質香調揉合馥郁琥珀氣息，像微風般撲鼻而來，縱橫天地之間，讚頌對比之美。

▲Armani Beauty 亞曼尼Code男性淡香精 ，50ml，3,250元。

ARMANI則是打造全新ARMANI CODE 男性淡香精，沉穩又性感，有種讓人一聞就愛上的魔力，前調是明亮的青橘精粹，中調是肉荳蔻香精和薰衣草協奏鮮活、原始的香氣，基調則是零陵香豆原精和琥珀木質協奏，洋溢性感陽剛氣息。

▲YSL MYSLF男性香精，40ml，3,960元。

YSL的MYSLF香精，前調以活潑黑胡椒活力辛香調揭開序幕，揉合酸甜苦橙葉開啟感官饗宴，看似身穿白襯衫清爽乾淨的大男孩，再轉瞬間創新加入挑逗味蕾的黑胡椒張揚性感，尾韻以耐人尋味的厚實沉香、木質琥珀香調達到完美平衡。

#同場加映

▲CHANEL 藍色香氛髮凝乳，90ml，2,850元。

如果不習慣用香水，不妨可以試試香奈兒的藍色香氛髮凝乳，是保養也是頭髮香氛，給男性滿滿的用香儀式感，抹在髮絲上打造柔潤彈力，同時散發著清新迷人的木質香氣。