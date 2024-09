Gucci復古經典Blondie包新版登場！熱門配色一次看、搖滾女王親自示範

記者鮑璿安/台北報導

Gucci創作總監Sabato De Sarno 操刀的首場早春秀中,重塑70年代經典Blondie包款,以搶眼風格續寫流行。而品牌近日發表全新形象大片「倫敦永駐We Will Always Have London」,不僅以包款成為當中主角,也邀來龐克樂團Blondie的主唱Debbie Harry與美國創作歌手Kelsey Lu驚喜出鏡,奠定品牌永恆的創造力。

▲全新形象大片「倫敦永駐We Will Always Have London」,龐克樂團Blondie的主唱Debbie Harry演繹Blondie包款。(圖/品牌提供

Gucci 於 1970 年代初首次推出 Blondie 包款,呼應1970 年代所崇尚的自由精神,也與藝文領域經典人物Debbie Harry的反骨精神不謀而合。此次在Sabato De Sarno策劃的全新形象大片中,由美國知名攝影師Nan Goldin掌鏡,塑造出強烈的電影感氛圍,彷佛順著最親密的視角,捕捉下Debbie Harry 與 Kelsey Lu的迷人身影,兩人不光展現了不同世代的音樂影響力,也以Blondie詮釋出最時髦獨特的個人風格。

▲GUCCI Blondie 老花迷你肩背包TWD94,500。(圖/品牌提供)





▲GUCCI Blondie 酒紅色相機包TWD 94,500。(圖/品牌提供)







▲GUCCI Blondie 麂皮墨綠色肩背包M號TWD126,000。(圖/品牌提供)

相隔50年後,Blondie在2025早春秀之中以不同材質全新演繹,Sabato De Sarno所操刀的版本運用了托斯卡納皮革、麂皮或帆布的異材質款式,更為活潑亮眼,擁有立體浮雕Interlocking G 標誌和圓弧曲線,在馬鞍包的立體造型加持下,記憶點鮮明,以迷人的設計語彙再次創造經典。

▲Loro Piana的最新力作Loom Bag 。(圖/品牌提供)

Loro Piana的最新力作Loom Bag,以百年紡織布料傳統及公認的獨特工藝為出發點,將包款定義在實用又有現代風格的大尺寸包,具有雕塑美感的梯形包身,帶有圓形翻蓋和雙手柄,通過閃亮的金色鎖頭點綴在前方,刻印上「LP」字母,在Extra Pocket上也能夠看到此細節,即便毫無顯著Logo,仍能夠以這個標誌性鎖扣來識別包款,洗禮出奢華格調。

▲Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道 。(圖/品牌提供)

Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道,還記得品牌 2024 春夏大秀中,創意總監 Demna 試圖打造最生活化的高級時裝,秀上祭出Balenciaga國度的護照套、鑰匙串包款,平易近人的靈感構想引人矚目。Rodeo 包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌,運用煥發光澤的小牛皮,正面隔層採用開放式構造,兩側呈風琴式折疊形狀,以按扣固定,並打造些許仿舊褶紋以及縫邊,無不透露Demna 對生活的細微致敬,更像擁有個人使用痕跡的包款。