fb ig video ETtoday search mobile

Gucci復古經典Blondie包新版登場！熱門配色一次看、搖滾女王親自示範

>

記者鮑璿安／台北報導

Gucci創作總監Sabato De Sarno 操刀的首場早春秀中，重塑70年代經典Blondie包款，以搶眼風格續寫流行。而品牌近日發表全新形象大片「倫敦永駐We Will Always Have London」，不僅以包款成為當中主角，也邀來龐克樂團Blondie的主唱Debbie Harry與美國創作歌手Kelsey Lu驚喜出鏡，奠定品牌永恆的創造力。

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲全新形象大片「倫敦永駐We Will Always Have London」，龐克樂團Blondie的主唱Debbie Harry演繹Blondie包款。（圖／品牌提供

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

Gucci 於 1970 年代初首次推出 Blondie 包款，呼應1970 年代所崇尚的自由精神，也與藝文領域經典人物Debbie Harry的反骨精神不謀而合。此次在Sabato De Sarno策劃的全新形象大片中，由美國知名攝影師Nan Goldin掌鏡，塑造出強烈的電影感氛圍，彷佛順著最親密的視角，捕捉下Debbie Harry 與 Kelsey Lu的迷人身影，兩人不光展現了不同世代的音樂影響力，也以Blondie詮釋出最時髦獨特的個人風格。

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie 老花迷你肩背包TWD94,500。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie 酒紅色相機包TWD 94,500。（圖／品牌提供）

▲▼gucci 。（圖／品牌提供）

▲GUCCI Blondie 麂皮墨綠色肩背包M號TWD126,000。（圖／品牌提供）

相隔50年後，Blondie在2025早春秀之中以不同材質全新演繹，Sabato De Sarno所操刀的版本運用了托斯卡納皮革、麂皮或帆布的異材質款式，更為活潑亮眼，擁有立體浮雕Interlocking G 標誌和圓弧曲線，在馬鞍包的立體造型加持下，記憶點鮮明，以迷人的設計語彙再次創造經典。

看更多熱門包款

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲▼ Loro Piana 。（圖／品牌提供）

▲Loro Piana的最新力作Loom Bag 。（圖／品牌提供）

Loro Piana的最新力作Loom Bag，以百年紡織布料傳統及公認的獨特工藝為出發點，將包款定義在實用又有現代風格的大尺寸包，具有雕塑美感的梯形包身，帶有圓形翻蓋和雙手柄，通過閃亮的金色鎖頭點綴在前方，刻印上「LP」字母，在Extra Pocket上也能夠看到此細節，即便毫無顯著Logo，仍能夠以這個標誌性鎖扣來識別包款，洗禮出奢華格調。

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲▼balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道 。（圖／品牌提供）

Balenciaga Rodeo 包款得名於比佛利山莊中著名的奢華時尚購物區 Rodeo 大道，還記得品牌 2024 春夏大秀中，創意總監 Demna 試圖打造最生活化的高級時裝，秀上祭出Balenciaga國度的護照套、鑰匙串包款，平易近人的靈感構想引人矚目。Rodeo 包款一改Balenciaga過往極繁的設計面貌，運用煥發光澤的小牛皮，正面隔層採用開放式構造，兩側呈風琴式折疊形狀，以按扣固定，並打造些許仿舊褶紋以及縫邊，無不透露Demna 對生活的細微致敬，更像擁有個人使用痕跡的包款。

關鍵字：

Gucci, Blondie, DebbieHarry, KelseyLu, 潮流

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

越老越多人追的三大星座！TOP 1隨歷練更沉澱　氣質大方誰能不愛

越老越多人追的三大星座！TOP 1隨歷練更沉澱　氣質大方誰能不愛

先看到女人還是人臉？實測財富自由的來源

先看到女人還是人臉？實測財富自由的來源

從「舉手方式心測」看你感情狀態、隱藏人格！握拳有高度魅力超神準

從「舉手方式心測」看你感情狀態、隱藏人格！握拳有高度魅力超神準

最近反應慢半拍？「6個壞習慣」會讓大腦變笨　趕快改過來 看似開朗但內心孤獨星座Top 3！第一名努力配合別人總是忽略自己 板橋大遠百200坪NIKE旗艦店登場　周慶滿2千送200 3款精品男香推薦：今天想要性感迷人，還是當個運動大男孩？ 到周杰倫與CASETiFY開的唱片行喝咖啡！還能進錄音室自己錄卡帶超好玩 「大馬最美千金」看賽車行頭飆破千萬元　愛馬仕包、卡地亞是標配 申敏兒懷孕了？機場時尚整個人腫一圈　淡粉紫澎澎襯衫是兇手

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面