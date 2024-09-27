Gucci復古經典Blondie包新版登場！熱門配色一次看、搖滾女王親自示範

記者鮑璿安／台北報導

Gucci創作總監Sabato De Sarno 操刀的首場早春秀中，重塑70年代經典Blondie包款，以搶眼風格續寫流行。而品牌近日發表全新形象大片「倫敦永駐We Will Always Have London」，不僅以包款成為當中主角，也邀來龐克樂團Blondie的主唱Debbie Harry與美國創作歌手Kelsey Lu驚喜出鏡，奠定品牌永恆的創造力。

▲全新形象大片「倫敦永駐We Will Always Have London」，龐克樂團Blondie的主唱Debbie Harry演繹Blondie包款。（圖／品牌提供

Gucci 於 1970 年代初首次推出 Blondie 包款，呼應1970 年代所崇尚的自由精神，也與藝文領域經典人物Debbie Harry的反骨精神不謀而合。此次在Sabato De Sarno策劃的全新形象大片中，由美國知名攝影師Nan Goldin掌鏡，塑造出強烈的電影感氛圍，彷佛順著最親密的視角，捕捉下Debbie Harry 與 Kelsey Lu的迷人身影，兩人不光展現了不同世代的音樂影響力，也以Blondie詮釋出最時髦獨特的個人風格。

▲GUCCI Blondie 老花迷你肩背包TWD94,500。（圖／品牌提供）





▲GUCCI Blondie 酒紅色相機包TWD 94,500。（圖／品牌提供）







▲GUCCI Blondie 麂皮墨綠色肩背包M號TWD126,000。（圖／品牌提供）

相隔50年後，Blondie在2025早春秀之中以不同材質全新演繹，Sabato De Sarno所操刀的版本運用了托斯卡納皮革、麂皮或帆布的異材質款式，更為活潑亮眼，擁有立體浮雕Interlocking G 標誌和圓弧曲線，在馬鞍包的立體造型加持下，記憶點鮮明，以迷人的設計語彙再次創造經典。

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