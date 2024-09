Nike首度聯名Nigo打造AF3色塊潮鞋！開賣時間曝　鞋盒也值得收藏

記者鮑璿安/台北報導

日本潮流教父Nigo身兼Kenzo創意總監、Human Made主理人,在街頭服飾界擁有極大影響力,最近更公開了與Nike的首次合作細節,以Air Force III 的鞋盒預告著即將到來的球鞋和服飾系列!AF3鞋款運用戰隊配色勾起大家的童年回憶,成為全新潮流巔峰之作。

▲Nike與 Nigo 首次合作推出獨家 Air Force III 及服飾系列。(圖/品牌提供)

Nike與 Nigo 首次合作推出獨家 Air Force III 及服飾系列,Nigo提到:「 Nike確實有很多經典作品,AF3 就是其中的滄海遺珠,我記得當時我非常喜歡。我希望透過這次與Nike一起推出的首款聯名系列,讓大家重新感受它的輝煌。」他借助 Air Force III 粗獷大膽的輪廓,利用異材質天然皮革、麂皮和布料重塑而成,滿滿的卡通基調,搭配原版 AF3 同款中底泡棉和橡膠外底;鞋舌與鞋跟的圖案互相呼應,一個向初代球鞋致敬,另一個向 Nigo 帶來的文化影響致敬。連訂製款鞋盒也充滿細節,以強烈的未來感繪製,並附贈了專屬刺繡布章和徽章,相當值得收藏。

除了鞋款之外,也帶來棒球夾克和連帽衫, Nigo 以日本卡通的視角進行翻玩,棒球夾克採用了挑花刺繡、訂製壓紋扣、三層雪尼爾刺繡布章,以及 Nike x NIGO 車縫襯裡,隨後將於 10月中於INVINCIBLE發售。

▲日本女星三吉彩花也搶先上身演繹The North FaceXCDG聯名。(圖/品牌提供)





▲The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。(圖/品牌提供)



同時,全新The North Face X CDG聯名系列登場,以簡潔的黑、綠為主要色彩,融合雙方獨到的設計語言,將兩者的LOGO疊加注入單品內,更出現「My energy comes from freedom and a rebellious spirit」、「Wear your freedom」等標語,釋放內心不羈特質。主打商品為NORTH DOME 防風外套,採用防風科技與防潑水處理,更搭配雙向拉鍊,實現正反兩穿;而背部拉鍊口袋,可將外套變身為帶有品牌聯名標識的收納包。