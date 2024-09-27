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Nike首度聯名Nigo打造AF3色塊潮鞋！開賣時間曝　鞋盒也值得收藏

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記者鮑璿安／台北報導

日本潮流教父Nigo身兼Kenzo創意總監、Human Made主理人，在街頭服飾界擁有極大影響力，最近更公開了與Nike的首次合作細節，以Air Force III 的鞋盒預告著即將到來的球鞋和服飾系列！AF3鞋款運用戰隊配色勾起大家的童年回憶，成為全新潮流巔峰之作。

▲NIKE x NIGO。（圖／品牌提供）

▲NIKE x NIGO。（圖／品牌提供）

▲NIKE x NIGO。（圖／品牌提供）

▲Nike與 Nigo 首次合作推出獨家 Air Force III 及服飾系列。（圖／品牌提供）

Nike與 Nigo 首次合作推出獨家 Air Force III 及服飾系列，Nigo提到：「 Nike確實有很多經典作品，AF3 就是其中的滄海遺珠，我記得當時我非常喜歡。我希望透過這次與Nike一起推出的首款聯名系列，讓大家重新感受它的輝煌。」他借助 Air Force III 粗獷大膽的輪廓，利用異材質天然皮革、麂皮和布料重塑而成，滿滿的卡通基調，搭配原版 AF3 同款中底泡棉和橡膠外底；鞋舌與鞋跟的圖案互相呼應，一個向初代球鞋致敬，另一個向 Nigo 帶來的文化影響致敬。連訂製款鞋盒也充滿細節，以強烈的未來感繪製，並附贈了專屬刺繡布章和徽章，相當值得收藏。

▲NIKE x NIGO。（圖／品牌提供）

除了鞋款之外，也帶來棒球夾克和連帽衫， Nigo 以日本卡通的視角進行翻玩，棒球夾克採用了挑花刺繡、訂製壓紋扣、三層雪尼爾刺繡布章，以及 Nike x NIGO 車縫襯裡，隨後將於 10月中於INVINCIBLE發售。

▲▼The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲▼The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲日本女星三吉彩花也搶先上身演繹The North FaceＸCDG聯名。（圖／品牌提供）

▲▼The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲The North Face再攜手COMME DES GARÇONS 。（圖／品牌提供）

同時，全新The North Face X CDG聯名系列登場，以簡潔的黑、綠為主要色彩，融合雙方獨到的設計語言，將兩者的LOGO疊加注入單品內，更出現「My energy comes from freedom and a rebellious spirit」、「Wear your freedom」等標語，釋放內心不羈特質。主打商品為NORTH DOME 防風外套，採用防風科技與防潑水處理，更搭配雙向拉鍊，實現正反兩穿；而背部拉鍊口袋，可將外套變身為帶有品牌聯名標識的收納包。

關鍵字：

潮流, Nigo, Nike, AirForceIII, 聯名

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