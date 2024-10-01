庭沼珉示範163cm如何穿成大長腿女神！必學5招「顯瘦挑高」穿搭術

文／美人圈

韓劇《媽媽朋友的兒子》一開播就話題不斷，不僅僅是因為男女主角丁海寅＆庭沼珉顏值實在太高，這組合在一起還超般配，CP直接嗑起來！雖然庭沼珉作為「瘋女子專業戶」每回現身的角色都是瘋癲但不失喜感，但你知道私下的她，其實是個甜美元氣Girl，加上清新自然的氣質，忍不住就被她圈粉了。

▲《媽媽朋友的兒子》熱播中。（圖／IG@tvn_drama）



如果不說，真的很難發現站在丁海寅旁的庭沼珉竟也是小隻女代表！她的身高與多數亞洲女生一樣都落在160初（官方身高163公分），但每每登場卻總能靠「穿搭」撐出大長腿女神的氣勢。究竟是怎麼做到的？本篇也不藏私公開庭沼珉「顯瘦挑高」穿搭術，先筆記起來。

▲庭沼玟身高不高。（圖／IG@somin_jj，下同）

《媽媽朋友的兒子》庭沼珉「顯瘦挑高」秘訣

短版上衣露出腰線

想要視覺比例看上去高挑，衣櫃必備庭沼珉同款「短版上衣」！下襬剛好切齊腰線的短版上衣不僅能夠展現迷人的腰部曲線，還能拉提腰線的位置，使得下半身看起來更修長。另外，不大敢嘗試短版上衣的女孩則可以選擇把衣服紮進高腰褲裡，同樣也能自製腰線，達到顯瘦黃金比例。

擅用皮帶調高腰線

都說魔鬼藏在細節裡，庭沼珉平時穿搭也會選擇用皮帶畫龍點睛。當遇到不適合紮進衣服的單品，如連身洋裝、長版毛衣、西裝外套等，皮帶除了可以抓出腰線、製造顯瘦效果外，還能夠隨心決定皮帶位置，調整至最適合的高度，打造出絕佳好比例，相當修飾身型。

同色系穿搭延伸效果UP

同色系穿搭可以延伸整體的視覺效果，讓身形看起來更修長、更高挑。這種穿搭方式透過在上下身選擇相近的顏色或相同色調的單品，使視覺上形成一條連續的垂直線條，避免了不同顏色之間的分割感，從而達到延伸身形的作用。此外，同色系搭配也能營造出一種和諧統一的感覺，讓整體造型更加高級且有品味。建議可以通過不同材質的搭配來增加層次感，避免單調。

身高不夠拿鞋來湊

想要無痛增高，最快又最能立即見效的偷吃步就是選對鞋款！除了高跟鞋外，庭沼珉平時就連穿涼鞋、球鞋都會選擇帶有厚實大底的款式，可別小看這3~5公分的細微差距，整個人的比例可是會瞬間不同，氣場也會升級。

半筒襪輔助拉伸比例

半筒襪不僅僅是辨別Gen Z的方式，它還有輔助拉伸比例的作用！除了同色系穿搭之外，庭沼珉也會藉由半筒襪搭配鞋子向下延伸腿部線條，夏天搭配高腰短褲更顯腿長。

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