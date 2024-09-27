MARC JACOBS 40周年外星人後背包、塗鴉相機包超可愛！2萬內入手話題款

記者鮑璿安／綜合報導

MARC JACOBS迎來40周年，品牌也在今年展開了令人期待的聯名計劃，將街頭文化藝術和時尚融合，攜手全球知名塗鴉藝術家FUTURA打造限量聯名系列，不僅標誌性的相機包變得狂野起來，也曝光了想像力破表的外星人後背包，值得入手！





▲MARC JACOBS攜手全球知名塗鴉藝術家FUTURA打造限量聯名系列。（圖／品牌提供）



▲Marc Jacobs x FUTURA聯名系列 THE MEDIUM TOTE帆布包 $14,300。（圖／品牌提供）

▲Marc Jacobs x FUTURA聯名系列THE SNAPSHOT肩背包 $14,300 。（圖／品牌提供）





▲Marc Jacobs x FUTURA聯名系列插畫丹寧夾克 $26,200。（圖／品牌提供）

藝術家FUTURA帶來過許多傳奇性的塗鴉設計，在1980年代紐約「地鐵學校」（SUBWAY SCHOOL）塗鴉運動中的先鋒角色而聞名，他設計中更藏有許多對太空的幻想，這次將標誌性的外星人元素加入MARC JACOBS視角中，塑造造型逼真前衛的外星人後背包、配件，洗禮出濃濃的Y3K流行風格。而品牌經典的TOTE手提包、SNAPSHOT相機包、中性牛仔褲也被演繹成塗鴉、潑墨手法，流露不拘一格的態度。





▲創作型歌手Clairo身著2024秋冬丹寧系列出鏡，呼應THE TOTE BAG全新粗獷丹寧材質 。（圖／品牌提供）

▲ Sack 包款。（圖／品牌提供）



▲新包Dual秋冬換上斑馬紋。（圖／品牌提供）

秋冬時節來臨，本季以斑馬紋和破洞牛仔布元素為主軸，除了重點包款如Sack 、Tote和Snapshot一一換上新裝，以適合通勤族使用的大容量版型取勝。此外，新包Dual成為焦點單品，分別提供中、小兩種尺寸，將品牌經典符碼標誌藏在旋轉鈕、肩帶扣上，低調細節加持魅力。





▲台灣藝術家秉御為經典MARC JACOBS包款點綴俏皮風格。（圖／品牌提供）

同時，Michael Kors 2024秋冬系列打造前衛的街頭風格，將「Jet Set」精神注入丹寧、俐落時裝之中，今年春夏甫問世的Colby Bag以皮革釦環為標誌性特色，於秋冬之際推出迷你尺寸，可疊搭豐富穿著。另外也帶來 Jordi小折包，靈感來自於摺紙工藝，顛覆托特包的既有廓形，以柔軟皮革經裁切後與麂皮黏合，可任意變換為梯型或長方形，備有多種色選，並推出三種尺寸供選擇，相當適合通勤或是外出遊玩使用。

▲Michael Kors2024秋冬系列抓緊Z世代目光，以丹寧和街頭風格為主軸。（圖／品牌提供）

▲Michael Kors全球代言人多賢於2024秋冬系列形象廣告演繹丹寧小羊皮限量款Colby Bag。（圖／品牌提供）





▲JORDI綠色及黑色小提包，各為NT$15,000。（圖／品牌提供）