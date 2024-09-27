寧可獨處也不想裝熟！內向者的「4種心靈小確幸」不用逼著自己改變

▲內向者的「4種心靈小確幸」。（示意圖／jtbcdrama IG）

記者鮑璿安／綜合報導

隨著長大逐漸發現，外向開朗的人往往容易獲得大眾關注和寵愛，相對來說，內向的人有著細膩想法，卻不容易被別人發現，其實內向也是一種幸運，那代表著他們擁有豐富的內心世界，當人潮和焦點散去，他們也能夠留下自己。你也是內向者嗎？那麼下面這些幸運的小事或許只有你自己知道。

1.比起社交更喜歡獨處

你也覺得社交是很累的一件事嗎？比起外向者的自來熟，內向者更喜歡一個人的時光，或許一個人代表著自在寧靜，並非孤獨。人際社交這種需要勉強自己說話的事情，真的會讓人覺得很疲勞，厭倦那些社交場所裡面刻意裝熟的人，其實內向者不需要感到孤單，這樣的你會擁有自己天地，也一定會吸引到相同類型的人。

2.崇尚內心想法

內向者的內心世界非常豐富，而且有自己的想法。或許一個議題出現之後，他們不會先下定論，也不會跟著多數者的腳步走，而是靜下心來思考自己的想法，這樣的思維模式，可能會讓外界覺得他們總是不表態，其實他們已經做好決定了。

3.擅長交心

學會傾聽其實是溝通的首要步驟，但是懂得傾聽的人其實不多，所以擁有一個內向朋友真的很幸運，無論遇到什麼事情，他們都會先去傾聽你的看法，並且在思考之後才得出結論，而不是為了湊熱鬧才傾聽，也是因為擅長擔任傾聽者，內向者往往能夠走進朋友的心。

4.走入內心就不會輕易放下

其實要走進內向者的心裡不容易，但是一旦走入了他們的世界，那麼就代表有一個位子是永遠屬於你的。看似對任何事情都不感興趣的他們，其實內心世界豐富，所以不要再覺得摸不到他們的內心，也不要再玩票性質的靠近，一旦走進內心他們便很難放下。