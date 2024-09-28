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以下4隻狐狸最喜歡哪一隻？測試你的野心有多大

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書

大多數人喜歡安逸的生活，但有些人也積極面對人生不同挑戰，而你的野心有多大呢？以下這個心理測驗，可以看出你內心潛在的狀態。

Q：以下這四隻狐狸你最喜歡哪一隻？

心理測驗,占卜,野心,。（圖／小紅書）

A.

你的野心是明確又實際的，你很清楚自己的能力，同時也知道想要的目標，僅是想實現個人成就與成長，不會想追求名利上的頂峰，但是會想要滿足自我實現的態度，要避免過度自滿，可以持續保持前行的動力。

B.

你的野心建立在生活的平衡與心靈的寧靜，不是為了追求名利或是大權在握的感覺，所以你設定的目標通常也都是改善自己不好的習慣或是與某些人的關係改善，保持內心平靜與滿足感，建議適時踏出舒適圈，會給予新的成長動力。

C.

你的擁有強烈的野心，對你來說，「頂峰」只是起點，你非常喜歡挑戰自我、突破限制，高還要再更高，當然這樣持續上進的心很可能會帶來非凡的成就，但是也容易伴隨巨大壓力，建議適時調整狀態，心態也會更健康。

D.

你不會有太強烈的野心，整體來說非常滿足於現狀，不急於尋求改變與更高的目標，因為比起追求那些東西，你更在乎現在的穩定與安逸，不喜歡向前衝刺的不穩定感，但很可能會錯失一些機會，適時反思自己的狀態，思考需要追求的目標，也是一種成長方式。

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 野心

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