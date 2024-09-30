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成功人士高效工作秘訣！比爾蓋茲、巴菲特都在做的「奇早認證」

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文／河知銀　圖／幸福文化、達志示意圖

社群網站正在流行「#奇早認證」的標籤。所謂的「奇早認證」，是「奇蹟早晨認證」的縮寫，意味著在清晨起床從事閱讀、運動等自我啟發活動，度過有意義的時間後，將過程以貼文的形式分享至社群網站。或許是因為成功企業家、知名人士經常談起自己清晨起床的習慣，然後為了達成目標，每天提前完成一些進度的緣故，所以顯得格外有說服力，因此也引起許多人響應「奇早認證」。

「實踐清晨起床與規律後，確實度過比以前來得更有效率的一天。」

看著諸如此類的正面回應，「奇蹟早晨」的效果似乎真的不錯。然而，卻不是所有人都獲得正面的結果。

有些人抱怨，由於一大早就得起床的緣故，反而導致整天的專注力下降。對他們來說，清晨起床顯然不是有效率地度過一天的有效方法。既然早起不是適用於每個人的標準答案，那我們真正需要的又是什麼呢？

河知銀,幸福文化,哈佛日曆快十天,時間管理。（圖／達志示意圖）

第一個小時是一天的方向舵

成功刮起「奇早認證」風潮的契機，《上班前的關鍵1小時》（TheMiracleMorning，繁體中文版由平安文化出版）一書作者哈爾．埃爾羅德（HalElrod），強調每天早晨維持十分鐘規律的重要性，並且推薦以「冥想－肯定－觀想－運動－閱讀－寫日記」的方式維持規律。

藉由開啟一天的早晨時間喚醒身體與提高專注力，為有效率的一天做好準備的習慣別具意義。不過，並不是所有人都需要完全遵循這套規律。

首先，每個人的生理時鐘都不同，環境條件也不盡相同。舉例來說，適當的睡眠時間或提升專注力的方法、可運用的早晨時間量也是因人而異。所謂的「規律」，必須根據各自的生理時鐘與環境設定。重要的是，找到適合自己的規律並付諸實踐。

「第一個小時是一天的方向舵。」

《聰明人的個人成長》（PersonalDevelopmentforSmartPeople）作者史蒂夫．帕夫利納（StevePavlina）認為，如何度過起床後的第一個小時，將決定接下來的一天。

據說，美國前總統歐巴馬（BarackObama）都是在簡單運動、用餐，以及抽空閱讀報紙之中，開啟任期內的每一天；推特創辦人傑克．多西（JackDorsey）會在起床後，利用三十分鐘冥想，接著重複三次七分鐘的例行運動後，喝杯咖啡；微軟創辦人比爾．蓋茲（BillGates）會在起床後，於跑步機上跑步一小時，同時觀看教學影片；投資奇才巴菲特（WarrenBuffett）則是透過閱讀早報作為一天的開始。

此外，也有人是在起床後立刻開始工作。臉書創辦人祖克柏（MarkZuckerberg）一起床便開啟臉書與查看訊息；特斯拉CEO馬斯克（ElonMusk）會在起床後花三十分鐘查看與回覆E-mail，同時喝杯咖啡。

即使這些人的起床時間、起床後的活動都不一樣，卻同樣擁有開啟一天的例行公事這項共通點。

河知銀,幸福文化,哈佛日曆快十天,時間管理。（圖／達志示意圖）

開啟一天的固定規律

「麻煩讓我每星期能有三次運動後再上班的安排。」

筆者實際協助過的上司們，同樣都有各自獨有的早晨例行公事。S老闆要求的是在安排日程時，確保能有個人的早晨時間；他每星期會跟著私人教練訓練三次，其餘時間則是獨自進行輕量運動或個人沉澱時間後上班。

邊用餐邊讀報紙，是A會長起床後的晨間例行公事。遵循少量飲食原則的他，幾乎每天都吃相同餐點；經常需要外勤、國外出差的B社長，無論行程多麽繁忙，依然堅持每天早上前往健身房。另外還有一些企業家會透過查看有興趣的股票、閱讀網路新聞或聽課，開啟每天的早晨。

並非所有的成功企業家、領導者都是凌晨四、五點起床。不過，他們的共通點是每天早上起床後，都會藉由自己獨有的規律開啟一天的生活。

「只要是用伸展運動作為一天的開始，我那天的狀態就會很好。」
「我每天早上一定要有一段屬於自己的時間，靜靜聽音樂。」
「在開始一天的行程前，喝杯熱茶，讀本書，腦袋就會變得清晰許多。」
「盡可能在晚上十二點前躺上床。」

高效工作者，尤其是時間管理能力出色的人的日常都一樣。他們每天幾乎都在相同時間起床、就寢，起床後或就寢前也都有意識地進行某些例行公事。

有人用寫作與閱讀開啟一天，有人會在睡前冥想或寫日記。每個人都擁有專屬於自己的生活規律。

心理學家喬丹‧彼得森（JordanBerntPeterson）認為，每天進行規律的例行公事，是有助於個人精神健康的必需品。原因在於，持續沒有規律的生活既會打亂生理時鐘，也容易導致心理層面的不安全感，進而對維持一整天的情緒造成負面影響，並降低工作效率。

他建議先設定固定的「起床時間」，確保維持穩定的一天。至於是何時並不重要，但務必得遵守這個時間，並使其成為習慣。

總之，每天按照自己設定的起床時間睜開雙眼，以及起床後的十分鐘至一小時間實踐自己獨有的規律，將決定一整天的狀態。哪怕是再小的習慣，只要實際完成後，都會令人滿足與獲得成就感，而這也會很快成為影響每日效率的重要因素。

讓一天變得有效率的祕訣不在於凌晨起床本身，如何透過自己獨有的日常規律（DailyRoutine）開啟一天，才是關鍵所在。

河知銀,幸福文化,哈佛日曆快十天,時間管理。（圖／達志示意圖）

首先，掌握自己的生理時鐘

各位每天早上幾點起床？是否有起床後的例行公事？每天早上是不是總在一片混亂之中忙著準備上班，然後一到公司就急著開始處理手頭上的工作呢？這一切也許就是，導致各位天天都以像被什麼追著跑似的狀態度過一天的主因。

為了擁有一套能夠持續的獨家日常規律，藉以達成有效率的每一天，該怎麼做才好呢？首先，必須掌握自己的生理時鐘。

各位每天需要睡幾個小時才會覺得神清氣爽呢？起床後至上班前，可以利用的時間有多少？通常會在這段時間做什麼？何時是一天之中專注力最高的時段？

像這樣掌握自己的生理時鐘與條件後，試著找一找能在十分鐘左右規律完成的活動。就算是從「一起床就刷牙、整理床舖」之類的簡單活動開始也沒關係。

如果這些活動早已成為習慣，不妨可以試著閱讀十分鐘。最重要的是，規律進行某件事。實在想不到該做些什麼的話，可以參考一下其他人的晨間例行公事。不過，務必選擇適合自己的方式。

決定好一項活動後，試著抱持全新的心態從事至少一星期。一星期後，身體會開始記住這項規律。與其非得早起做更多事，不如先找出自己獨有的模式。

其次，讓規律成為日常

雖然累積各種小習慣的過程相當瑣碎，換來的成就感卻無比扎實。這同時也會自然而然地成為養成下一個習慣的基石。當規律成為日常，並且遵循固定的模式進行時，無形中就能減少煩惱接下來該做些什麼的時間，使人完全專注於真正需要之處。

只要規律的模式形成了，即具有讓人想要繼續維持的強大力量。

日常規律不僅是單純地重複某件事，並使其成為習慣，而是在完成一項項活動的過程中，成為累積自我信任的契機。因此，比起人人稱讚的習慣，更重要的是先從自己有辦法完成的習慣開始後，再一項接著一項去嘗試。

所謂的「奇蹟」，並不在於凌晨起床。而是當規律的習慣經過日積月累後，在不知不覺間會奇蹟似的發現，自己變得與過往不一樣了。試著尋找與累積一項又一項能夠為自己人生喚來奇蹟的各種小習慣。每天早上重複一項為自己帶來安全感的活動，等到逐漸習慣後，再加入另一項新活動。這將成為你獨有的規律，創造專屬於你的奇蹟。

河知銀,幸福文化,哈佛日曆快十天,時間管理。（圖／達志示意圖）

Tip 提升大腦記憶力的早晨規律

世界知名腦力教練吉姆．快克（JimKwik）推薦提升大腦記憶力的早晨規律如下：

1.早晨時，將夢境內容寫成日記紀錄。
2.整理床舖。
3.使用非慣用手刷牙。
4.喝水。
5.洗冷水澡。
6.喝喜歡的茶。
7.記錄期望達成的事。（像是別再做的事、個人想達成的事、在專業領域想要達成的事等）
8.使用對大腦有幫助的食材，製成奶昔飲用。
9.閱讀（每星期讀一本）。
10.冥想二十分鐘。

吉姆．快克表示自己經常在閱讀與冥想間，增加五分鐘左右的運動。根據研究結果顯示，上午七點、下午一點、下午七點運動或活動身體，有助於大腦活動。因此，不妨參考上述內容，制定一套屬於自己的規律，刺激大腦活動，度過有效率的一天。

 時間。（圖／達志示意圖）

書名：《哈佛日曆快十天》

作者：河知銀

經歷：目前為韓國生活顧問專業教育企業BeConnected執行長，為企業與個人提供個人品牌、專業能力諮商服務。現任國際療癒生活輔導協會理事，以及龍仁藝術科學大學大數據管理系兼任教授。

出版社：幸福文化

關鍵字：

河知銀, 幸福文化, 哈佛日曆快十天, 時間管理

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