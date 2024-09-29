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你在團體裡是什麼性格？日本超火紅心測都說準

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書

人是群居動物，不管是家庭、工作還是交友，都需要與其他人接觸，但你在團體裡面是一個怎麼樣性格的人呢？以下這個日本超火紅的心理測試，測過的人都覺得超準。

Q：以下6隻鵝選一隻你覺得最順眼的。

心理測驗,占卜,測試,。（圖／小紅書）

A.你是一個表面很樂觀開朗，私底下卻是有比較多悲傷往事的人，但你不會把這些情緒帶到身邊的人身上，只會展現出快樂的一面，但是如果有人想要破壞好氛圍，你是會直接發怒的。

B.你是一個和平主義者，假如身邊的人爭吵就會想要當和事佬，是個低調的人，多數時候都是扮演追隨者的角色，而且你超接地氣，喜歡做一些手作小物、規劃行程等需要心思細膩的事情。

C.你在群體裡面很活躍，大多數都喜歡與人互動，偶爾會想要沉浸在自己的小世界裡面，遠離無意義社交，但想出頭的時候，即使行動讓人反感，也在所不辭，希望能獲得關注。

D.「少數服從多數」是你在團體生活裡面的中心思想，很害怕不合群而遭到同儕指指點點，但如果是多數方的一員，即使婉拒別人的邀請，也不會感到罪惡，另外，不喜歡成為所有人注意力的焦點，會感到緊張。

E.你是一個很有耐心、親切感十足的領導人，很有帶領群體的能力，同時也願意關懷身邊的人，做事情都會先收集意見再進行決策，是個很體貼的領導者，但是比較重視階級制度，認為要有應當的態度。

F.你在群體裡面常扮演忙內的角色，但其實是有潛力當領頭羊，而且非常有社交能力，可以隨時調解團體內的氣氛，也會主動打開話題，跟不熟的人也能聊。

關鍵字：

心理測驗, 占卜, 測試

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