會愛上灰姑娘的三大星座男！TOP 1重視性格品德　虛華外表看不上

記者李薇／台北報導 圖／jtbcdrama IG

俗語說「門當戶對」，在選擇另一半的時候，常常經濟狀況、財富地位也會被考慮進去，但是以下這三大星座男性可一點都不在乎，即使是對象是「灰姑娘」，只要心意相通，也可以在一起，看看另一半有沒有上榜？

TOP 3：射手座

射手座的人談戀愛很注重感情，他們追求自由與簡單的快樂，在感情上也很隨性，只要緣分來了、靈魂能夠與之共鳴，對的社經地位、財富狀況都是其次，只要兩人能開心一起探索世界，那就是最好的愛情，不喜歡因為物質而錯過真正的靈魂伴侶。

TOP 2：獅子座



獅子座的人看起來很霸氣，好似王者一樣，但他們在挑選交往對象的時候，不會計較外在的物質條件，喜歡自帶獨特魅力與個性的女生，而且他們喜歡彼此會有想法上的溝通交流，比起外在條件的滿足，更重視心靈上的感動，一起攜手創造出屬於兩個人的未來。

TOP 1：摩羯座



摩羯座的人很務實，他們重視彼此感情的交流與信任，認為另一半的性格與品德是最重要的事情，不需要那些虛華的外表，而且他們個性比較務實、傳統，所以喜歡的對象也是比較低調樸實，他們覺得只要兩人心心相印，那些外在的事物都不重要，可以一起打造出美好的生活。