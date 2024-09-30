朴敘俊帥照公開拿下lululemon品牌大使！推廣運動挑戰提升幸福感

記者鮑璿安／台北報導

在忙碌的生活中維持身心健康，是不少人追求的目標，加拿大運動品牌lululemon公開最新品牌大使朴敘俊，一同推動「Together we grow」活動。10月起品牌更將在台灣展開療癒巡迴，打造療癒飲品互動專車快閃北中南，於白晝之夜舉辦動物派對草地體驗，讓大家感受生活美好。

▲ 朴敘俊拿下lululemon品牌大使，一同推動「Together we grow」活動 。（圖／品牌提供）

朴敘俊日前首次以lululemon品牌大使身份亮相，公開一系列帥氣運動照，他身穿Metal Vent Tech長袖上衣搭配Pace Breaker束口褲，採用輕盈透氣的性質，營造簡單俐落的穿搭，他說道：「希望能透過這次與lululemon的攜手合作，鼓勵大眾持續運動、保持與他人的連結，並找到屬於自己的身心幸福之道。」自9月12日起至10月12日，品牌發起「與他人一起運動100萬分鐘」的共同目標，一旦於活動期間內達成此目標，將回饋當地社區100萬分鐘的身心建康體驗。

lululemon《2024全球幸福感報告》顯示Y、Z世代超過7成身心倦怠指數高，7成亞太地區受訪者認為身心健康是年度首要目標，藉由各種方式改善身心壓力，有70% 的Z世代透過將運動融入生活各角落。「全台療癒巡迴」於10月19日起啟動，這次跨界聯手CAFE!N硬咖啡打造療癒飲品，於高雄漢神巨蛋、新竹遠東巨城及台中勤美誠品綠園道登場，民眾能夠與巨大品牌裝置互動並獲得飲品。之後也將攜手2024台北白晝之夜於11月2日在大安森林公園推出「動物派對草地體驗」，現場帶來4堂不同性質的運動療癒課程，探索幸福時光。

▲韓韶禧拍攝全新的秋冬季形象照，演繹今年話題度最高的銀色跑鞋INTERUN 。（圖／品牌提供）

同時，韓韶禧拍攝FILA全新的秋冬季形象照，演繹今年話題度最高的銀色跑鞋INTERUN，結合Y3K流行運用搶眼的流線打造出未來科技感，性能方面也很夠看，以ENERGIZED2.0中底科技的鞋墊緩解足部衝擊，更帶來夢幻粉新色。另外一款則是搶眼的賽車鞋REPLICA，韓韶禧換上拉鏈外套小露纖細腰身，演繹復古新時尚，全新REPLICA是改造與F1車隊在2002年的合作鞋款，推出經典紅黑配色、時尚黑及高級灰三色。