DIOR秋冬新手袋入手不後悔！30蒙田手提包、Miss Dior容量與背法都滿分

文／LOOKin

Dior官網最新上架的精品包款真的太燒心了！2024秋冬系列新品再度將Dior的時尚魅力推至高點，新品手袋優雅時髦又縈繞復古氛圍的細緻輪廓，將Dior精湛工藝展現的爐火純青，30 Montaigne蒙田包款出新包型、Miss Dior全新翻蓋包款以及經典老花Dior Groove系列，容量與背法都充滿誠意，入手絕對不會後悔！

▲30 Montaigne Avenue Top Handle 小型包 NT$105,000。（圖／DIOR）



▲30 Montaigne Avenue Top Handle 中型包 NT$115,000。（圖／DIOR）

這款Dior最新30 Montaigne Avenue Top Handleg手提包是品牌2024冬季新品，簡約外型散發時尚高雅美感。以奢華耐用的黑色小牛皮製作，搭配精緻的羅紋紋理，彰顯品牌的精湛工藝，翻蓋上飾有復古金色飾面金屬CD標誌，打開後是雙層風琴式隔層，而背面貼袋讓包款在日常更加實用。共有小型與中型兩種尺寸，都配有頂部提把，另附可調整長度且可拆卸的背帶，方便手提、肩背或斜背變化搭配。

▲Miss Dior 翻蓋包款 NT$120,000。（圖／DIOR）

俐落個性又充滿都會現代感的全新Miss Dior翻蓋包款在2024-2025秋冬時裝秀上首次亮相，重新演繹了Dior的現代典雅元素，黑色絎縫小牛皮上展現本系列經典的Miss Dior Allover圖案，搭配Miss Dior標誌的復古金色飾面金屬時尚飾板，營造既低調又充滿獨特性的對比效果，而包款翻蓋打開後是主隔層，有一個可收納所有必需品的拉鍊口袋，並配備方便肩背的可調式背帶，可打造時尚與高級時裝造型。

▲Dior Groove 16 迷你包款 NT$80,000。（圖／DIOR）

▲Dior Groove 20包款 NT$98,000。（圖／DIOR）

這款在官網以重磅姿態登場的Dior Groove 16迷你包款是由Maria Grazia Chiuri設計，第一眼就獨具識別的絕對非藍色Dior Oblique緹花莫屬！代表了品牌最嚴謹的精湛製作工法，包款在堅韌與耐用度上無庸置疑，同時包身更配置了寬敞隔層可容納所有日常攜帶所需，包款附提把可以手拎、同時也配有可拆卸背帶，在攜帶上靈活運用性超高。尺寸較為大些的Dior Groove 20包款完美突顯了品牌卓越的製包工藝，包側身裝飾了Christian Dior Paris標誌的皮革鑰匙套，並附上一把可打開拉鍊掛鎖的鑰匙，儀式感十足。包身內設置有一個貼袋和一個拉鍊口袋，在容量上與攜帶方式都無庸置疑拿到滿分。

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