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LV超美夢幻手袋6選！漸變色老花腋下包、Néonoé BB水桶包這次可以收

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文／LOOKin

Louis Vuitton官網又熱騰騰上架一系列色調超美的夢幻手袋！其中更不乏後背包、OnTheGo托特包、Néonoé等經典款式，換上新色後十足夢幻，每一枚都令人想尖叫出聲！

▲Louis Vuitton Easy Pouch On Strap NT$62,500。（圖／LOUIS VUITTON）

這款Sunrise Aquarelle系列的Easy Pouch On Strap以Monogram Empreinte皮革製造，亮眼的漸變色調則是以獨特的數碼印花工藝呈現，讓整款包洋溢著藝術氣息，包身容量足以存放日常所需，可拆式鏈帶及可調節長度肩帶，讓這款手袋攜帶上十分靈活自由。

▲Louis Vuitton Nano Diane NT$64,500。（圖／LOUIS VUITTON）

Nano Diane典雅同時洗練的輪廓十分受到歡迎，這次選用耐磨又具識別的Monogram Empreinte皮革製作，是Diane手袋的迷你版本，包款設計做工精湛，並完美複製原版包款的設計細節，在各種場合背上Nano Diane都能呈現滿分時髦感。

▲Louis Vuitton Néonoé BB NT$94,000。（圖／LOUIS VUITTON）

絢麗繽紛的漸變元素融合最為經典的Monogram Empreinte皮革，讓這款尺寸小巧又經典的Néonoé BB水桶袋呈現令人驚喜的夢幻新意，設計取材自夕照柔和的色調，以數碼印花工藝令皮革上的Monogram壓花圖案內呈現豐富漸層感，著實令人心動不已！

▲Louis Vuitton Backup NT$117,000。（圖／LOUIS VUITTON）

LV的後背包從推出以來始終都炙手可熱，這款新推出的Backup背包以Monogram Empreinte皮革製作，並讓Monogram圖案顯得更為低調含蓄，包款除了攜帶方式十分多元，迷人輪廓更難以抵抗。

▲Louis Vuitton OnTheGo BB NT$108,000。（圖／LOUIS VUITTON）

這款Sunrise Aquarelle系列的OnTheGo BB手袋，為經典注入夢幻氣息，猶如晨露般晶亮動人的漸層色調搭配多種攜帶方式，絕對是實用又造型滿分的雋永經典。

▲Louis Vuitton OnTheGo PM NT$105,000。（圖／LOUIS VUITTON）

這款托特包風格的OnTheGo PM手袋以綴有獨特Monogram壓花圖案的粉彩色調Monogram Empreinte皮革製作，包款能與各種風格的衣著相互搭配，精緻又散發典雅韻味。

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin, 老花, 精品, LV

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