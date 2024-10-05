無印良品「空氣沙發」台灣準備開賣　懶人「膝上桌」用過會上癮

文／LOOKin

先前介紹過無印良品將在2024下半年開賣的「高質感生活小物」，這次要再跟大家分享家居用品！先前在日本賣到缺貨的「空氣沙發」以及「膝上桌」，也被列為下半年將在台灣上市的重點商品，大家不用再到日本帶貨啦！

無印良品 空氣沙發

在日本當地賣到翻的「空氣沙發」終於在台灣開賣了！所謂的空氣沙發可不是若有似無、像是國王的新衣那樣，而是藉由充氣的方式填充沙發內部！沙發的外型就跟一般的沙發、懶骨頭相似，但是重量更輕、移動更方便。

▲無印良品 空氣沙發，2,990元。（圖／MUJI，下同）

空氣沙發最大的優點就是可利用空氣的填充量來調整個人喜歡的坐臥感，喜歡軟爛躺、或是坐挺挺都可以隨心調整，因為沙發的氣囊上下都有軟墊，所以坐起來極為舒適，一坐下就捨不得起身。

▲空氣沙發最大的優點就是可利用空氣的填充量來調整個人喜歡的坐臥感。（圖／LOOKin提供）

沙發氣囊與椅套以分開的方式販售，將會有灰色、黃色與綠色三種款式，台灣上市的時間約為11月。並且商品採平整包裝，含包裝重量約5-6kg，所以店上購買可直接帶回家，免派貨運。

無印良品 膝上桌

常常居家辦公、WFH的大家一定都很期待這款膝上桌吧！只要放在膝上便能作為桌面使用，在沙發或床上看書、使用電腦都更方便！

▲無印良品 膝上桌，1,390元。

膝上桌的軟墊顏色有櫻花粉、艾草綠與深藍色，軟墊的填充物為聚苯乙烯發泡顆粒、木板則為松木 ，兩者皆可拆卸，擦拭或保養都沒問題！

▲膝上桌真實使用。（圖／LOOKin提供）

編輯真實使用的感覺，軟墊放在腿上會完全貼合，穩定度不用擔心之餘，舒適度也滿分。當作桌面的松木板觸感溫潤，木頭的質感十分厚實，是一款能為居家生活大大加分的好物喔！將會在11月於台灣無印良品正式販售。

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