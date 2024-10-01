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獨自旅行偏好哪一種交通工具？韓神準心測分析「性格上的隱藏地雷」

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記者鮑璿安／台北報導

每個人性格天差地遠，也都存在著彼此特別在意卻不願意開口的事情，若是觸及對方的地雷，事情就沒這麼容易解決了，反觀自身又隱藏了什麼「未爆彈」？以下從韓網爆紅的心測問答，看看你真實的地雷點是什麼。

▲心測 。（圖／翻攝自IG@TVN）

▲韓網心測分析你性格上的隱藏地雷   。（示意圖／翻攝自TVN IG）

Q：一個人到遠方旅遊時，你偏好搭乘哪一種交通工具？

A：汽車
B：火車
C：飛機
D：船

分割線下有解答

分割線下有解答

分割線下有解答

選項A：汽車

如果你選擇汽車，間接透露出你非常看重自己獨處時間，在日常生活中努力工作，但內心深處卻有一種強烈的渴望，想要擺脫複雜的人際關係，躲到一個空無一人的地方，完全不被人打擾，一旦有人試圖打破寧靜，會讓你感到非常不悅。

選項B：火車

某種程度上，你是個追求完美、擁有強烈主見的類型，換句話說，你在任何事情上都做得非常細緻入微，不管是在生活還是工作方面，因此，你特別討厭豬隊友攪局，搞砸你用心完成的作品，會讓你壓力徹底爆發。

選項C：飛機

你容易因為他人的評價或欣賞而感到快樂，默默累積了很高的自尊心，一旦設定目標就一定要達成，當有人批評你的行為或完全忽視你，或者當你聽到對手壓倒你時，你的憤怒就會湧上心頭。

選項D：船

你在內心深處總是希望取悅他人，尤其是在感情中，即使對方提出無理要求，或者要你做他不願意做的事情，你都會盡量遷就他，但是相反，如果對方沒有回應或對你的付出不滿意，你會感到非常沮喪。

關鍵字：

心測, 地雷點, 性格, 心理秘密, 人際關係

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