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巴黎時裝周 ／ Saint Laurent出現「老爹皮帶」　領帶塞褲頭配大西裝打造帥女人

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▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲Saint Laurent 2025春夏女裝系列在巴黎時裝周發表，西裝搭配的領帶與皮帶，都很有舊時代的氣氛，性感的蕾絲與荷葉裙則是截然不同的女人味。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／綜合報導

每個品牌都有深植的軸心，設計師從其中找到依歸，再用自己的方式卯力發揮，Saint Laurent在巴黎時裝周發表的2025春夏系列，呈現了「帥」與「媚」兩樣的女性風情，模特兒戴著粗框眼鏡、穿著寬大西裝，並將領帶塞進褲頭，繫上復古如爸爸上班用的「老爹皮帶」，或是以垂墜綢緞、性感蕾絲洋裝現身，穿著尖頭鞋走在金色環頂的秀場，看似不同的性格，卻又是相同的絕代風華與危險迷離。

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲各式西裝讓女性帥度破表，性別的界線模糊。

設計師Anthony Vaccarello打造的2024秋冬女裝，以薄透裙裝展現妖嬈性感，同一季的男裝則是寬鬆、長版西裝貫穿，到了2025春夏，彷彿結合了兩者，讓性別變得模糊，女性可以是各種樣貌。第一套開場的西裝外罩夾克，氣勢十足，接著是各式Oversize西裝，簡明的輪廓充滿力道，細節有許多巧妙，加上粗框眼鏡，猶如品牌創辦人Yves Saint Laurent本人的經典穿著風格，也像在回應他曾說過「我即為Yves Saint Laurent女郎化身」。

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲充滿個性的波西米亞風情。

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲刺繡、蕾絲、荷葉，成就了華美繁複的裙裝，又不失力道。

接著穿插了帶有異國情調、富垂墜感的長裙裝束，運用皮夾克、大串項鍊注入個性，再逐步踏進以刺繡與蕾絲建構的宇宙，充滿復古韻味與80年代的浮光掠影。色調低沉但鮮明是這些裙裝的共同語言，華美的刺繡外套強調肩線，高領或繫著蝴蝶結的蕾絲上衣搭配荷葉蛋糕裙，裙襬再一層蕾絲，繁複且細密地重現流金歲月。

誇張的飾品是系列中的點睛角色，先是藏在西裝袖下的手鐲，再有各式耳環，都可以用「大」來形容，尖頭高跟鞋亦是大宗，踩出滿滿的氣勢，而西裝造型的領帶塞進褲子，皮帶頭更是很有似曾相識之感，爸爸上班用的皮帶，不正是這模樣？

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲領帶塞進西褲、繫上復古感的皮帶。

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲浮誇的手鐲藏在西裝袖下，耳環、項鍊等大型飾品也是重點。

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲尖頭高跟鞋充滿氣勢。

最後解釋一下場地，橢圓的天窗營造出深眸般的黑夜，一圈金色環型裝飾，則是暖暖的微光，藍色地板也有故事，靈感來自創辦人Yves Saint Laurent位於摩洛哥馬拉喀什的花園，充滿致敬的意涵。

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

看更多2025春夏女裝

Chloé
2025春夏是Chemena Kamali執掌的第二季，浪漫的波西米亞與個性姿態平衡出自在的Chloé女孩，Chemena Kamali說的是令人嚮往的夏日情景：「在這個美好的季節，我們能停下腳步，放下壓力，盡情探索和為身心充電。」

蕾絲與蓬蓬袖、蓬蓬氣球裙，營造滿滿的甜美，搭配不同的外套就多了率性，布料經過日曬褪色、水洗和磨損處理後，顯出一抹慵懶自在，盛放的玫瑰和牡丹花圖案則源自1977年原創的手繪作品，散發柔情風韻。

▲Chloe。（圖／品牌提供）

▲Chloe。（圖／品牌提供）

▲Chloe。（圖／品牌提供）

▲Chloe。（圖／品牌提供）

DIOR
充滿運動感，是2025春夏DIOR給人的一大印象，強調身體與服裝之間的連結，整個系列以黑、白為大宗，加入裸色中和，唯一的紅是一件賽車夾克，搭配著降落傘褲出場，斜肩剪裁佔了很大比例，連身泳裝以流蘇裝飾展現流動感，或配上夾克與長褲走出個性姿態，讓服裝回歸穿著的本意。

女裝創意總監Maria Grazia Chiuri受到希臘神話中的亞馬遜女戰士（Amazones）、古羅馬時期雕塑等啟發，將女神的自主、勇敢氣質成為精神，再次聚焦女性的力量，發揮於新作。

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關鍵字：

巴黎時裝周, Saint Laurent, 聖羅蘭, YSL, DIOR, Chloe, Chloé

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