日本「療娛系」保養品牌登台！必買品項Top5　跳脫既定樣貌超吸睛

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

全新日系品牌AHRES正式由10X引進，2022年發跡於東京表參道，旨在創造兼容功能性（Function）與娛樂性（Entertainment）的產品使用體驗，僅僅兩年就引起世界的關注。

「療娛系」品牌 AHRES

來自東京表參道的生活保養品牌AHRES於2022年末創立，品牌名稱由「地球EARTH」拼字變化而來，原因是因為創辦團隊認為地球是一個具有高度功能性，同時也充滿娛樂性的環境。各種生物包含人類棲息於此，但同時也會因其中的變化感受到困頓和疑惑，他們認為只要換一個觀點，或許就能從千篇一律的日常中重新感受到幸福。

AHRES的品牌視覺風格前衛，這和他們致力結合日本與世界的傳統智慧以及最新美容科學也有相關，團隊對於日本文化透徹理解後結合現代科學氛圍，好比以獨特視角重新詮釋提袋上的傳統盆栽、禮盒內由藝術大學的學生所繪製的動物圖像襯紙、產品瓶身包裝和按壓頭的字句等，都是體現品牌透過全新視角詮釋生活風格與美妝保養，平衡當代美學和傳統人文精神。

品牌將「Function with Entertainment」視為核心理念，以自然環境、社會文化和想像力與科學前沿的交集，投入配方研究，打造出全系列囊括臉部保養、秀髮護理、身體與手部呵護、個人與空間香氛等產品，期盼能夠透過使用體驗，提供改變對於生活觀點的契機。

AHRES 哲學

針對臉部保養、髮肌和香氛，AHRES都有自己的一套看法。

「土壤美容」 護膚理論：意思是將肌膚視為土壤，培養出堅強而穩定的肌膚自立基礎。AHRES認為透過適度的清潔、調節皮表的保濕力、維持肌膚常在菌的多樣性，即是打造健康膚質的關鍵。

「毛髮建築結構」：AHRES將秀髮視為建築，採用三層柔韌修護科技 ，護理位於核心的髓質層、覆蓋其周圍的皮質層，以及表面的角質層，使頭髮變得更加柔順、健康。

身心入迷：身體與雙手都是辛勤勞動的表現，記錄著每個人不同的生活歷程，因此追求自己理想中的形態，擁有自己感覺最自在、舒適的樣貌，不受既定框架影響。結合保水美容配方與延續自日本傳統智慧的植萃成分，細緻關照每一寸肌膚。

「最重要的事情是看不見的」：AHRES以「聲韻」替香氛命名，透過各種聲音與香氣相互融合而產生的協同效應，輕柔地喚起記憶、激發感性。

AHRES必買Top5



以下就來介紹編輯精選AHRES必買的5樣單品：

梅炭淨膚卸妝膏

可說是AHRES的明星商品，採用種植於和歌山縣紀州的頂級品種「南高梅」 ，將製作梅酒的副產品梅子果核炭化，藉由高效吸附髒污的清潔力打造純淨的潔膚產品。低摩擦力的質地輕輕一抹就化開，能快速溶解彩妝不拉扯肌膚，結合清酒酒糟萃取、米糠油、胺基酸的獨家「Bio Amino Oil Cleaning™ 胺基賦活配方」，清潔同時保持肌膚水分。洗卸合一的高度潔淨感，使用後肌膚不會乾燥緊繃，適合所有的膚質使用。吸睛的紅色外盒，設計靈感源自日本傳統的便當盒，擺在浴室也十分可愛！

肌底賦活導入精萃



臉部保養系列都添加「Bio-Func™生物機轉配方」，蘊含稻米酒糟萃取、α-葡聚醣寡糖、麴菌發酵物，而獨特雙層導入液，蘊含70％角鯊烷油、30％深層海水作為日常肌膚護理的第一步驟，補充並保持皮膚的油脂和水分，柔軟肌膚並強化接續的保養品吸收力。於清潔肌膚後使用，使用前先搖晃均勻，使油水充分融合，取用2至3滴即可潤澤全臉，打造柔軟、有光澤的健康肌膚。

安撫沐浴露



有波光／繁花兩個氣味，胺基酸型清潔成分，結合稻米酒糟萃取配方，與皮膚pH值相近的弱酸性，改善肌膚屏障功能並溫和清潔。翻到瓶身背面的全成分表和按壓頭，都能看到品牌的精心設計。

波光：佛手柑、胡椒和雪松木為基調的自然氣息。

繁花：玫瑰、紫羅蘭和麝香為基調的花園般香氣。

潤澤芳香護手霜



有白露／花都／深林三個味道，質地細緻好吸收，蘊含水溶性和油溶性提取的雙重熟成酒糟精華，添加由米糠與米、麴菌、酵母等混合調配發酵生成的米糠發酵液，使手部肌膚光滑。搭配杏仁油以及荷荷巴油，潤澤呵護雙手肌膚。

白露：黑醋栗、茉莉和麝香為基底的香氣。

花都：玫瑰、黑醋栗和麝香為基礎的香氣。

深林：佛手柑、柑橘木香搭配胡椒和檀香的香氣。

聲韻淡香精

AHRES將經典文學作品 《小王子》 當中的句子「最重要的事情是看不見的」 ，摘錄作為品牌香氛的詮釋。香氛和音樂一樣，都是視覺不可見、卻深深影響著氛圍與情緒。 AHRES每款香氛作品都有一首專屬的音樂 ，由品牌內部團隊偕同專業音樂人共同創作，一共有5款氣味選擇：白露／花都／南嶼／暮谷／零境。

其中最有人氣的是宛如「白開水」的白露Sayu，就向是被晨露的柔和光芒所包圍，讓人聯想到所謂的「透明感」，前調：佛手柑／黑醋栗／葡萄柚；中調：玫瑰／鈴蘭／茉莉；基調：麝香／雪松木。

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