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敏感肌穩膚不能貪！高濃度積雪草有感舒緩　清爽質地更好吸收

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

秋季已經漸漸到來，雖然天氣還沒有完全變冷，但是早晚已經開始有溫差，想要讓肌膚時刻保持完美狀態，建議不妨可以透過溫和有效的保養單品，以下就推薦多款敏感泛紅可以用的單品，呵護出健康肌膚。

＃pHisoDerm菲蘇德美 水光磁水璨安瓶，15ml、售價880元

pHisoDerm,菲蘇德美,skin1004,寵愛之名,保濕,敏感,換季,。（圖／品牌提供）

在肌膚敏弱的狀態，穩定是最重要的關鍵，過多刺激的有效成分反而容易適得其反，菲蘇德美跨足臉部呵護，其中，主打保濕的水光磁水璨安瓶，擁有專利活膚益菌、有機積雪草、鎖水磁石等，能夠迅速帶給肌膚穩定補水，恢復穩定狀態。

＃SKIN1004 馬達加斯加積雪草精華液，售價690元

pHisoDerm,菲蘇德美,skin1004,寵愛之名,保濕,敏感,換季,。（圖／品牌提供）

許多人都知道積雪草對於肌膚修護的好處，南韓天然護膚品牌SKIN1004就推出溫和有效的護膚保養，富含來自馬達加斯加高純度的積雪草萃取成分，可以迅速帶給肌膚舒緩鎮靜效果，水狀質地更能夠迅速滲透好吸收，完全不會給肌膚帶來負擔。

＃寵愛之名 水能亮保濕精華水，售價880元

pHisoDerm,菲蘇德美,skin1004,寵愛之名,保濕,敏感,換季,。（圖／品牌提供）

MIT醫美保養寵愛之名經典的水能亮保濕系列，一直很受到女性的喜愛，在肌膚敏弱缺水的同時，適當補水保濕是很重要的關鍵，此款精華水採取噴霧式設計，不僅隨時隨地都可以使用，配方不含香精、酒精、色素及paraben類防腐劑，用起來更安心。

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