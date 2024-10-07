體驗法式生活藝術　RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」 經典車展參觀人數創新高

▲第七屆 RICHARD MILLE 尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展於9⽉15⽇在尚蒂伊城堡圓滿落幕。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE以卓越、創新的設計成為錶界先鋒，品牌除了專注於挑戰製錶工藝極限，對於品味生活也相當講究，自2014年投入舉辦RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展，逐漸壯大獲得好評，今年邁入第七屆已於9月15日於法國尚蒂伊城堡的典雅庭園中圓滿落幕，吸引超過28,000名觀眾齊聚，一睹名車風采，參觀人數創下歷來新高。

▲RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展已成為全球最負盛名的經典車展之⼀。

RICHARD MILLE 尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展無論是熱烈參與的觀眾人數，或是參賽汽車的豐富程度，都證明其卓越的地位。參觀者的目光聚焦在Le Nôtre草坪上來自世界各地的頂級汽車，它們按照所屬類別角逐經典車巡展（Concours d’Etat）「全球最美汽車」榮銜與按時代劃分的兩個「最佳車展」獎項，三場競賽由來自不同文化背景的五十位知名評委進行評審，確保比賽的權威與公正性。

▲汽車愛好者齊聚尚蒂伊城堡欣賞名車。

另一亮點是40個汽車俱樂部精心挑選的900輛汽車一字排開展出，為盛大的花園派對增添不少光彩。此外，RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展重頭戲風雅巡展（Concours d’Elegance），延續自1920年的傳統，今年共有10款概念車熱烈參加，與身穿法國時裝設計師打造新裝的模特兒一起登上閃耀舞台，格外吸睛。



10 款概念⾞和超級跑⾞名單

• 愛快·羅密歐（Alfa Romeo）Stradale 33

• Alpine Zagato - AGTZ Twin Tail

• 布加迪（Bugatti）Tourbillon

• DS SM Tribute

• 藍寶堅尼（Lamborghini）Countach

• 蘭吉雅（Lancia）Pu+Ra HPE

• 瑪莎拉蒂（Maserati）Gran Cabrio Folgore

• ⿆拉倫（McLaren）Senna Sempre

• Quarkus

• 雷諾（Renault）R17

▲身穿法國頂尖設計師最新時裝的模特兒與概念車一同閃耀舞台。

經過激烈競逐，由蘭吉雅（Lancia）Pu+Ra HPE 榮膺本屆風雅巡展（Concours d'Élégance）冠軍，布加迪（Bugatti）Tourbillon抱走最受歡迎獎。而在經典車巡展中，布加迪（Bugatti）T35C榮獲最佳展車——戰前組獎項，最佳展車——戰後組獎項則頒給了優雅的Talbot-Lago T26 GS Coupé。





▲精彩的表演為RICHARD MILLE 尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展增添歡樂氣氛。

RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」經典⾞展除了精彩車款吸引許多家庭共襄盛舉，更在美麗的尚蒂伊莊園舉辦的各式表演與互動活動，讓各年齡層的參觀者都能沉浸在歡樂的氣氛之中，RICHARD MILLE不僅以出色製錶吸引收藏家，也帶領人們體驗精緻的法式生活藝術。





▲罕見的古董車是RICHARD MILLE 尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展的焦點。





▲來自世界各地的名車按照所屬類別⾓逐經典車巡展獎項。

經典⾞巡展（CONCOURS D'ETAT）各組別獎項

1) Bugatti 35，100 週年紀念——向 Peter Mullin 致敬

冠軍：Bugatti T35 C - 1928

亞軍：Bugatti T35 B - 1929

季軍：Bugatti T35 B - 1927



2) Lancia，拉⼒賽款——1951 ‒ 1993：40 年歷史

冠軍：Lancia Rally 037 Evo GrB - 1982

亞軍：Lancia Stratos Gr. IV - 1977

季軍：Lancia Delta HF Integrale Evo Gr.A ‒ 1992



3) Lancia，戰後特別⾞⾝設計款

冠軍： Lancia Aurelia Florida Coupé Pininfarina - 1955

亞軍：Lancia Flaminia Zagato Sport 3C - 1960

季軍：Lancia Aurelia B52 Vignale Coupe - 1952



4) Mercedes SL：傳奇的歷史與更迭

冠軍： Mercedes-Benz 300 SL - 1955

亞軍：Mercedes-Benz 230 SL - 1965

季軍：Mercedes-Benz 300 SL Roadster ‒ 1957



5) Lamborghini Countach：發⾏ 50 週年紀念

冠軍：Lamborghini Countach LP400 - 1977

亞軍：Lamborghini Countach LP 5000 QV - 1985

季軍：Lamborghini Countach LP400 S - 1979



6) 奢華⾵潮（La Folie des Grandeurs），戰前組

冠軍：Tatra T80 - 1931

亞軍：Rolls-Royce Phantom II Continental H.J.Mulliner Weymann Sports Saloon - 1931

季軍：Delahaye 135 M Cabriolet Grand Luxe Chaperon ‒ 1939



7) 奢華⾵潮（La Folie des Grandeurs），戰後組

冠軍：Talbot-Lago T26 GS Coupé - 1949

亞軍：Mercedes-Benz 600 W100 - 1969

季軍：Roll-Royce Phantom V ‒ 1961



8) ⾼訂款（Haute Couture）Maserati：特別訂製⾞型

冠軍：Maserati Quattroporte II Prototipo Frua - 1971

亞軍：Maserati A6 Berlinetta Zagato - 1956

季軍：Maserati A6 G Gran Sport 2000 Coupé Frua ‒ 195



9) 向 Carlo Chiti 致敬

冠軍：Ferrari 250 GTO - 1962

亞軍：MCA Centenaire - 1994

季軍：Alfa Romeo T33/2 Daytona ‒ 1968



10) 4 缸和 6 缸 Ferrari 賽⾞

冠軍：Ferrari Dino 196 S - 1959

亞軍：Ferrari 500 TRC ‒ 1957



11) 4 缸 Porsche 賽⾞

冠軍：Porsche 904 GTS - 1964

亞軍：Porsche 718 RS Spyder - 1960

季軍：Porsche Devin D Spyder ‒ 1957



12) 未修復⾞輛（戰前）

冠軍：Bugatti T44 Faux Cabriolet Labourdette - 1928

亞軍：Chrysler Airflow Coupe ‒ 1934



13) 未修復⾞輛（戰後）

冠軍：Citroën SM - 1971

亞軍：Alfa Romeo Giulietta SZ - 1960

季軍：Shelby Cobra 289 SI - 1964



14) Charles Pozzi 的 Ferrari

冠軍：Ferrari 250 GTE - 1963

亞軍：Ferrari 365 GTB/4 Gr. IV - 1972



15) ⼀級⽅程式賽⾞，1964 ‒ 1972 年

冠軍：Ferrari 312 - 1967

亞軍：Lotus 33 - 1964

季軍：BRM P261 - 1964



16) 特別摩托⾞組別 : BMW Boxer——百年引擎的歷史與更迭

冠軍：BMW R20 Concept - 2024

亞軍：BMW R1200 Cruser - 1997

季軍：BMW R80 G/S Basic - 1996



獎項總結（按類別）

FFVE 俱樂部⼤獎：Vincennes en ancienne 俱樂部 ‒ TALBOT 126 BABY SPORT

⾵雅巡展（Concours d'Elegance）：Lancia Pu+Ra HPE

⾵雅巡展最受歡迎獎：Bugatti Tourbillon

最佳展⾞（Concours d'Etat）

戰前組：Bugatti T35C

修復特別獎：Tatra T80

戰後組：Talbot-Lago T26 GS Coupé 1949

特別獎：Dino 196S

特別獎——Marcello Gandini 作品：Lamborghini Countach

