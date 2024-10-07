體驗法式生活藝術　RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」 經典車展參觀人數創新高

▲第七屆 RICHARD MILLE 尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展於9⽉15⽇在尚蒂伊城堡圓滿落幕。（圖／品牌提供，以下同）
時尚中心／台北報導
瑞士名錶RICHARD MILLE以卓越、創新的設計成為錶界先鋒，品牌除了專注於挑戰製錶工藝極限，對於品味生活也相當講究，自2014年投入舉辦RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展，逐漸壯大獲得好評，今年邁入第七屆已於9月15日於法國尚蒂伊城堡的典雅庭園中圓滿落幕，吸引超過28,000名觀眾齊聚，一睹名車風采，參觀人數創下歷來新高。
▲RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展已成為全球最負盛名的經典車展之⼀。
RICHARD MILLE 尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展無論是熱烈參與的觀眾人數，或是參賽汽車的豐富程度，都證明其卓越的地位。參觀者的目光聚焦在Le Nôtre草坪上來自世界各地的頂級汽車，它們按照所屬類別角逐經典車巡展（Concours d’Etat）「全球最美汽車」榮銜與按時代劃分的兩個「最佳車展」獎項，三場競賽由來自不同文化背景的五十位知名評委進行評審，確保比賽的權威與公正性。
▲汽車愛好者齊聚尚蒂伊城堡欣賞名車。
另一亮點是40個汽車俱樂部精心挑選的900輛汽車一字排開展出，為盛大的花園派對增添不少光彩。此外，RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展重頭戲風雅巡展（Concours d’Elegance），延續自1920年的傳統，今年共有10款概念車熱烈參加，與身穿法國時裝設計師打造新裝的模特兒一起登上閃耀舞台，格外吸睛。
10 款概念⾞和超級跑⾞名單
• 愛快·羅密歐（Alfa Romeo）Stradale 33
• Alpine Zagato - AGTZ Twin Tail
• 布加迪（Bugatti）Tourbillon
• DS SM Tribute
• 藍寶堅尼（Lamborghini）Countach
• 蘭吉雅（Lancia）Pu+Ra HPE
• 瑪莎拉蒂（Maserati）Gran Cabrio Folgore
• ⿆拉倫（McLaren）Senna Sempre
• Quarkus
• 雷諾（Renault）R17
▲身穿法國頂尖設計師最新時裝的模特兒與概念車一同閃耀舞台。
經過激烈競逐，由蘭吉雅（Lancia）Pu+Ra HPE 榮膺本屆風雅巡展（Concours d'Élégance）冠軍，布加迪（Bugatti）Tourbillon抱走最受歡迎獎。而在經典車巡展中，布加迪（Bugatti）T35C榮獲最佳展車——戰前組獎項，最佳展車——戰後組獎項則頒給了優雅的Talbot-Lago T26 GS Coupé。
▲精彩的表演為RICHARD MILLE 尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展增添歡樂氣氛。
RICHARD MILLE尚蒂伊「藝術與雅致」經典⾞展除了精彩車款吸引許多家庭共襄盛舉，更在美麗的尚蒂伊莊園舉辦的各式表演與互動活動，讓各年齡層的參觀者都能沉浸在歡樂的氣氛之中，RICHARD MILLE不僅以出色製錶吸引收藏家，也帶領人們體驗精緻的法式生活藝術。
▲罕見的古董車是RICHARD MILLE 尚蒂伊「藝術與雅致」經典車展的焦點。
▲來自世界各地的名車按照所屬類別⾓逐經典車巡展獎項。
經典⾞巡展（CONCOURS D'ETAT）各組別獎項
1) Bugatti 35，100 週年紀念——向 Peter Mullin 致敬
冠軍：Bugatti T35 C - 1928
亞軍：Bugatti T35 B - 1929
季軍：Bugatti T35 B - 1927
2) Lancia，拉⼒賽款——1951 ‒ 1993：40 年歷史
冠軍：Lancia Rally 037 Evo GrB - 1982
亞軍：Lancia Stratos Gr. IV - 1977
季軍：Lancia Delta HF Integrale Evo Gr.A ‒ 1992
3) Lancia，戰後特別⾞⾝設計款
冠軍： Lancia Aurelia Florida Coupé Pininfarina - 1955
亞軍：Lancia Flaminia Zagato Sport 3C - 1960
季軍：Lancia Aurelia B52 Vignale Coupe - 1952
4) Mercedes SL：傳奇的歷史與更迭
冠軍： Mercedes-Benz 300 SL - 1955
亞軍：Mercedes-Benz 230 SL - 1965
季軍：Mercedes-Benz 300 SL Roadster ‒ 1957
5) Lamborghini Countach：發⾏ 50 週年紀念
冠軍：Lamborghini Countach LP400 - 1977
亞軍：Lamborghini Countach LP 5000 QV - 1985
季軍：Lamborghini Countach LP400 S - 1979
6) 奢華⾵潮（La Folie des Grandeurs），戰前組
冠軍：Tatra T80 - 1931
亞軍：Rolls-Royce Phantom II Continental H.J.Mulliner Weymann Sports Saloon - 1931
季軍：Delahaye 135 M Cabriolet Grand Luxe Chaperon ‒ 1939
7) 奢華⾵潮（La Folie des Grandeurs），戰後組
冠軍：Talbot-Lago T26 GS Coupé - 1949
亞軍：Mercedes-Benz 600 W100 - 1969
季軍：Roll-Royce Phantom V ‒ 1961
8) ⾼訂款（Haute Couture）Maserati：特別訂製⾞型
冠軍：Maserati Quattroporte II Prototipo Frua - 1971
亞軍：Maserati A6 Berlinetta Zagato - 1956
季軍：Maserati A6 G Gran Sport 2000 Coupé Frua ‒ 195
9) 向 Carlo Chiti 致敬
冠軍：Ferrari 250 GTO - 1962
亞軍：MCA Centenaire - 1994
季軍：Alfa Romeo T33/2 Daytona ‒ 1968
10) 4 缸和 6 缸 Ferrari 賽⾞
冠軍：Ferrari Dino 196 S - 1959
亞軍：Ferrari 500 TRC ‒ 1957
11) 4 缸 Porsche 賽⾞
冠軍：Porsche 904 GTS - 1964
亞軍：Porsche 718 RS Spyder - 1960
季軍：Porsche Devin D Spyder ‒ 1957
12) 未修復⾞輛（戰前）
冠軍：Bugatti T44 Faux Cabriolet Labourdette - 1928
亞軍：Chrysler Airflow Coupe ‒ 1934
13) 未修復⾞輛（戰後）
冠軍：Citroën SM - 1971
亞軍：Alfa Romeo Giulietta SZ - 1960
季軍：Shelby Cobra 289 SI - 1964
14) Charles Pozzi 的 Ferrari
冠軍：Ferrari 250 GTE - 1963
亞軍：Ferrari 365 GTB/4 Gr. IV - 1972
15) ⼀級⽅程式賽⾞，1964 ‒ 1972 年
冠軍：Ferrari 312 - 1967
亞軍：Lotus 33 - 1964
季軍：BRM P261 - 1964
16) 特別摩托⾞組別 : BMW Boxer——百年引擎的歷史與更迭
冠軍：BMW R20 Concept - 2024
亞軍：BMW R1200 Cruser - 1997
季軍：BMW R80 G/S Basic - 1996
獎項總結（按類別）
FFVE 俱樂部⼤獎：Vincennes en ancienne 俱樂部 ‒ TALBOT 126 BABY SPORT
⾵雅巡展（Concours d'Elegance）：Lancia Pu+Ra HPE
⾵雅巡展最受歡迎獎：Bugatti Tourbillon
最佳展⾞（Concours d'Etat）
戰前組：Bugatti T35C
修復特別獎：Tatra T80
戰後組：Talbot-Lago T26 GS Coupé 1949
特別獎：Dino 196S
特別獎——Marcello Gandini 作品：Lamborghini Countach
我想要說....