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網友最愛的7款泡麵！維力炸醬麵從小吃到大、麻辣臭豆腐麵還原度高

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

泡麵無論是半夜肚子餓、追劇追到餓、外出不方便的颱風夜或單純想吃，煮上一包就能讓胃和心都獲得巨大幸福感。如果你也是泡麵愛好者，那絕對不能讓庫存告急，特別在容易形成颱風的夏天，一定要好好囤貨。以下這7款是網友的大推名單，也是你的必吃清單嗎？

1.維力炸醬麵

老字號食品公司維力，推出多款泡麵，但就屬開賣超過50年的維力炸醬麵，無論過了多久，依舊是經典中的經典。擁有無可取代地位的維力炸醬麵，好吃的秘訣在於利用熟成豆瓣製成豆瓣醬，在穩定溫溼度控制下，拿捏完美發酵時間。鹹香炸醬搭配稍微偏軟的麵條，就是無須多說的不敗好吃。

2.統一肉燥麵

泡麵，有時候吃的是記憶中純粹、親切的味道，這也讓肉燥麵成為許多台灣人心目中的第一名。統一共推出肉燥、蔥燒牛肉、鮮蝦及肉骨茶四種口味，其中的肉燥口味是家家戶戶不管日常、拜拜的必搜刮品項之一。而且吃肉燥麵一定、必須、絕對要加蛋，幸福感會大大提升，四溢香氣能勾起家鄉的回憶。

3.台酒花雕雞麵

台酒酒香泡麵共有花雕雞泡麵、花雕酸菜牛肉麵、紹興雪菜雞肉袋麵、紅酒燉牛肉麵等十多種品項。曾爆紅一時的花雕雞麵，其實是臺灣菸酒公司為了消化15年的花雕酒庫存材才推出，經歷滯銷、差點被下架後，終於受到大家喜愛。大家可以麵泡完後，再加入花雕酒包，更能保留酒的香氣。

4.味味一品麻辣臭豆腐麵

味丹食品公司所推出的味味A排骨雞麵、隨緣系列、雙響泡等系列泡麵，相信台灣人都不陌生。而就在2021年的冬天，味丹可以說是以「味味一品麻辣臭豆腐麵」震撼泡麵界，使用蒜頭、花椒、豆瓣醬等香料調製的麻辣湯頭，辣得帶勁超級夠味！但要做好心理準備，真的很臭、非常臭、超級臭。

5.農心辛拉麵

說到韓國拉麵就不能不提辛拉麵，是韓國目前最受歡迎的泡麵，佔據韓國泡麵市場的四分之一，在台灣也同樣受歡迎。久煮不爛的Q彈麵條，湯頭嗆辣夠味，追韓劇時吃上一包超級享受。辛拉麵共有兩款，紅色包裝是全素版本，黑色包裝多了「牛骨濃湯粉」，因此湯頭喝起來更加濃郁。

6.不倒翁金螃蟹海鮮風味拉麵

喜愛韓國泡麵的大家，相信已經很熟悉這款好市多爆紅的金螃蟹拉麵，如果看到推車裡放著一箱，那就很可能是它！金螃蟹是韓式炒碼麵的一種，添加乾燥蟹肉與墨魚，特製的寬口麵條更Q彈，海鮮湯頭濃郁鹹辣，又帶著幾分鮮甜，成就一碗正宗道地的韓國香辣海鮮拉麵，可以讓一秒飛到韓國。

7.營多Indomie

印尼最大的營多食品公司，所推出的營多炒麵，是印尼人最常購買的泡麵，無論男女老少都超愛，幾乎可以說是印尼的泡麵代表。銷售範圍遍及全球五大洲，共一百多個國家的營多麵，以印尼香料製成的辛香甜醬油包，搭配天然辣椒粉，入口會嚐到甘甜醬香與香辣，是吃過就忘不了的東南亞風味。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 颱風, 泡麵

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