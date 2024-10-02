CELINE秒宣布設計師接棒人！Michael Rider「重返老東家」備受期待

記者林明瑋／綜合報導

法國精品品牌CELINE剛發佈藝術總監Hedi Slimane辭職的消息，旋即宣布繼任者為Michael Rider，這項任命將於2025年春季生效，他將接手CELINE的男女裝、皮件、配飾等所有系列，他對新工作表示期待：「CELINE與我的價值觀相當契合，並且擁有美麗的傳統，值得繼續發展。」

▲Michael Rider成為CELINE新任藝術總監。（圖／翻攝celine IG）

Hedi Slimane離開CELINE其實早有傳聞，Michael Rider也被認為是熱門接班人選，如今塵埃落定。大眾對Michael Rider可能不太熟悉，他不是檯面上的明星級設計師，但一直與時尚大將共事，畢業於美國布朗大學的他，曾在Nicolas Ghesquière擔任創意總監時期的BALENCIAGA工作，而且Michael Rider與CELINE原本就有淵源，他在成為Polo Ralph Lauren創意總監之前，便是效力於CELINE，任職於當時的設計師Phoebe Philo麾下。今年5月離開Polo Ralph Lauren，如今將重返老東家。

▲Hedi Slimane（左）離開待了近7年的CELINE，右為剛發表的CELINE 2025春夏女裝。

CELINE執行長Severine Merle對於新人事表示：「我非常高興Michael回到CELINE，一個他非常熟悉的品牌。Michael充滿願景與創意長才，加上真誠的個性及與CELINE的深厚聯繫，使他自然而然成為為CELINE延續成功未來的最佳人選。」