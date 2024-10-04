巴黎時裝周／柱延、泰男神同框超養眼！Balenciaga新季爆款折疊包曝光

記者鮑璿安 ／綜合報導

BALENCIAGA創意總監Demna不斷探討服裝的本質，最新發表的夏季25系列引領大眾來到他「祖母家的餐桌」上，觸摸兒時最純淨的時尚美夢。而秀上以性感美學的蕾絲胸衣開場，打破品牌過往給人的率性怪誕印象，也曝光了繼Rodeo之後的又一潛力爆款包NANO。

▲（右起）韓團THE BOYZ成員Juyeon柱延、日本女星三吉彩花、泰國男神PP Krit。（圖／品牌提供）

秀上邀請到韓團THE BOYZ成員Juyeon柱延、日本女星三吉彩花、泰國男神PP Krit看秀，三人詮釋出品牌率性不拘一格的著裝態度，留下高顏值同框照引發討論。回到本季的靈感發想，Demna提到：「我對時裝的最初記憶來自祖母家的廚房餐桌，我小時候喜歡坐在那兒，在紙板上畫一些設計草稿，然後剪裁、打版、製衣，假裝上演一場廚房時裝秀。35年後的今天，這場時裝秀讓我回到夢想的原點，向表達態度的時尚致敬。」他將本季伸展台打造成溫潤熟悉的木質觸感，看秀賓客坐在兩側，如同圍繞著餐桌一般，端上讓人眼前一亮的新裝。

▲BALENCIAGA最新發表的夏季25系列。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA少有的性感氣息在這一季發揮至極，開場造型以白色胸衣搭配吊帶褲襪，貼合女性曲線，結合細膩的蕾絲刺繡，形塑全新的BALENCIAGA女性視覺；而貼膚的裸色連體衣也與連褲襪鞋進行搭配，是品牌不陌生的經典組合。創始人CRISTÓBAL BALENCIAGA標誌性的HOURGLASS廓形一向是Demna的靈感來源，這次打造出黑色緞布禮服，戲劇化剪裁結合半修身線條。許多空氣感短版夾克一一弱化了肩線細節，變得圓潤可愛；與之相反的是肩角極為立挺的DB SPENCER短身夾克，搭配上創始人標誌性的紐扣樣式，復刻經典元素再現。

品牌近年來帶來不少話題包款，極簡美學的Rodeo就是一例，在本季新推出了由極為輕質的多層粘合皮革製成的NANO包款，飾有簡潔有力的紙袋折線，可輕鬆折疊收納，也被視為爆款潛力單品。另外也帶來手柄可拆的解構式包款、360°環繞式一體模壓眼鏡，作為BALENCIAGA無盡想像力的全新延伸。





▲NANO包款飾有簡潔有力的紙袋折線，可輕鬆折疊收納。（圖／品牌提供）

同時，由 Miuccia Prada 設計的Miu Miu 2025 春夏時裝秀來到巴黎耶拿宮發表，審視品牌13年來與開創性女性藝術家、電影製作人之間的文化對談，而韓團(G)I-DLE 成員Minnie驚喜獻出首次的走秀經驗，深邃修容妝容搭配上針織衫與白色印花裙，呈現與過往截然不同的風格。





▲影后妮可基嫚（Nicole Kidman）之女Sunday Rose走上伸展台演繹。（圖／品牌提供）

▲韓團(G)I-DLE 成員Minnie驚喜獻出首次的走秀經驗，深邃修容妝容搭配上針織衫與白色印花裙。（圖／品牌提供）

IVE張員瑛作為看秀嘉賓，這次梳起奧黛麗赫本的標誌性髮型，身穿白色翻領碎花裙裝、佩戴Aventure包以及皮革手套，重回復古年代，讓人眼前一亮。本季品牌攜手藝術家Goshka Macuga 創作一份名為 「The Truthless Times」的實體報紙，探索虛假資訊與操縱的概念，更將秀場打造成印刷廠，體現出當今資訊過度複雜的時代，簡約的服裝可以提供清晰認知。Miuccia Prada再次帶領大家尋找孩童時期的純粹想法，與 Petit Bateau 合作，首套造型以一件白色棉質洋裝為起點，由影后妮可基嫚（Nicole Kidman）之女Sunday Rose走上伸展台演繹。